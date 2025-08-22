阿罩霧騎旅8/25開放報名 單車網紅Eva、小D陪騎探索霧峰之美

參山處舉辦的阿罩霧自行車騎旅，將探訪霧峰光復新村。（參山國家風景區管理處提供）

2025/08/22 16:33

〔記者陳建志／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處為推廣霧峰觀光，舉辦「阿罩霧自行車騎旅活動」，邀請單車網紅伊娃Eva、單車小D以及霧峰觀光大使陳永進，帶領全國遊客騎自行車感受霧峰這座文化小鎮的獨特魅力，除一般場次，還有「26K一線天挑戰組」、「26K鳥嘴潭探索組」，報名完全免費，8月25日下午2點起於伊貝特網站開放報名，額滿為止。

參山處長曹忠猷說，「參山騎旅-阿罩霧自行車騎旅活動」共規劃8個場次，9月到11月舉辦。一般報名場次6場涵蓋10K休閒組與26K挑戰組，由陳永進老師領騎；另有26K一線天挑戰組（9月20日）及26K鳥嘴潭探索組（10月26日），分別由單車網紅單車小D與伊娃Eva帶領，每場次上限20人，需事先線上報名。

阿罩霧騎旅3條路線都是從立法院民主議政園區的民主草坪出發，沿著參山處精心設計、結合文化與生態的騎行路線，串聯亞洲大學現代美術館、鳥嘴潭水庫、阿罩霧圳水梯、民生故事館、霧峰農會酒莊、921地震教育園區等地景；沿線除了安排補給，還特別納入霧峰地標霧峰林家宮保第園區，融合閩南、洋樓與日式庭園的多元建築風格，見證百年家族歷史與中部文化發展，是旅途中不可錯過的亮點。

參山處說，參與者只需完成全程，即可獲得市值超過新台幣300元的「霧峰特色伴手禮」，內容包含在地米捲與荔枝凍等精選小點，還可抽台中市樂活聯合住宿券。無論是單車新手還是鐵馬登山王，都能在這趟騎旅中有所收穫。

更多資訊可留意參山國家風景區管理處粉絲專頁。

參山處舉辦的阿罩霧自行車騎旅活動，邀請單車網紅伊娃Eva和大家一起騎單車。（Eva提供）

參山處舉辦的阿罩霧自行車騎旅活動，邀請單車網紅「小D」和大家一起騎單車。（單車小D提供）

