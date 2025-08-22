北市友善職場釋8000職缺！時薪破千、月薪上看10萬

台北市「友善職場聯合招募活動」將於8月30日上午10時30分至下午4時，在圓山花博公園爭艷館熱鬧舉行。本次活動集結200家優質企業，釋出超過8,000個工作機會，平均月薪達39,700元，更有時薪破千元與月薪上看10萬元的高薪職缺。（資料照）

2025/08/22 16:14

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市「友善職場聯合招募活動」將於8月30日上午10時30分至下午4時，在圓山花博公園爭艷館熱鬧舉行。本次活動集結200家優質企業，釋出超過8,000個工作機會，平均月薪達39,700元，更有時薪破千元與月薪上看10萬元的高薪職缺。此外，長榮航勤、台北大眾捷運及遠雄航空等過去多以考試招募的企業，也首度加入聯合徵才。

台北市勞動局長王秋冬指出，近年來各行各業普遍面臨缺工挑戰，此次參與的200家企業中，有63家為上市櫃公司，主要職缺集中於住宿及餐飲業（2,787個，41%）、製造業（1,149個，17%）、批發及零售業（909個，13%），合計提供4,845個工作機會，平均薪資達34,910元。而知名企業如京元電子、鴻海精密、欣興電子、金像電子及鼎泰豐等，也釋出工程師、餐飲服務員、業務人員等，共565個多元職缺。

台北市就業服務處補充，此次徵才活動一共釋出8,000多個職缺、涵蓋20種職類，有企業就提供健康心理支持、開放彈性工時，更有9成以上企業承諾「無年齡歧視」，共同打造「做得久、做得好」的友善職場。在薪資條件方面，月薪上看10萬元的職缺，包括順豐速運、城市商旅、錢都與海霸王蘆洲分公司等。兼職方面也有1,635個機會，其中愛護家居家長照機構醫事人員，與金桐股份有限公司兒童美語教師，分別開出時薪1,050元及540元，特別是美語教師屬於少見的語文類職缺，適合文科人才把握。

徵才類型也涵蓋20大職類，其中「旅遊／餐飲／休閒」佔比最高，約佔4成；另有應屆畢業生與中高齡最關心的「工程／研發／生技」、「經營／行政／總務」、「人資／法務／智財」、「客服／門市」及「業務／貿易／銷售」等，合計超過1,600個職缺。值得關注的是，長榮航勤、台北大眾捷運及遠雄航空等過去多以考試招募的企業，也首度加入聯合徵才，釋出理貨員、倉管員、維修操作員、客服員及地勤作業員等67個職缺。而台灣玻璃工業、南亞塑膠等企業，即使面臨關稅壓力，仍積極徵求技術、檢驗、電氣、品保、化工等43項專業人才。

