老大公廟8/23下午2點開鬼門 鷄籠中元祭活動一次看

鷄籠中元祭23日14時將在開基老大公廟「開龕門」，象徵歡迎「好兄弟」來到陽間接受民眾供養。（圖為基隆市政府提供）

2025/08/22 16:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕2○25乙巳年鷄籠中元祭，23日（農曆七月初一）14時將在基隆市開基老大公廟「開龕門」，象徵「好兄弟」來陽間接受民眾供養，為期一個月又一天，有別於各縣市的慣例。

基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青解釋，農曆七月初一民間俗稱「開鬼門」儀式，在基隆稱為「開龕門」。由於先民智慧與慈悲，「開龕門要早、關龕門要晚」，讓好兄弟早點放暑假，到陽間吃好料，晚一天收假，讓好兄弟收假時間較充裕，避免有事耽擱。

鄭鼎青說，今年適逢農曆閏六月，依照傳統習俗，以第一次出現的農曆月份為準，不採用閏月；因此，開基老大公廟點燈儀式（俗稱起燈腳）已在7月24日（農曆六月三十日）舉行，明天14時「開龕門」，展開為期1個月的鷄籠中元祭。鄭鼎青指出，明天（8月23日）是農曆七月初一，輪值主普吳姓宗親會13時開始以三牲五果敬拜、聘請道長誦經祈福，14時舉辦開龕門儀式。

鄭鼎青說，9月3日在中正公園主普壇舉辦開燈放彩夜，9月4日迎斗燈遊行，9月5日（農曆七月十四）19時為放水燈花車遊行，23時30分在望海巷施放水燈；9月6日是農曆七月十五日中元節，中正公園主普壇中元普度，9月22日（農曆八月初一）17時關龕門，並至慶安宮交接手爐給明年輪值主普的劉唐杜宗親會。相關活動詳情請上基隆市文化觀光局官網查詢。

鷄籠中元祭23日14時，將在開基老大公廟「開龕門」；圖為中正公園主普壇前的牌樓已豎立。（記者俞肇福攝）

圖為雞籠中元祭記者會，基隆市長謝國樑率領吳姓宗親會等貴賓合影。（記者俞肇福攝）

