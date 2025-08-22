為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗栗「貓裏紅」紅茶評鑑 十大神農邱俊魁奪特等獎

    苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，全縣計238點參賽，評審品評。（圖由苗栗市農會提供）

    2025/08/22 15:54

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，全縣計238點參賽，成績今（22）日揭曉，由今年初獲第34屆全國十大神農的苗栗市青農邱俊魁拿下特等，縣府於9月11日頒獎。

    苗栗市農會為振興轄內南勢八甲茶產業，於2013年開始獲農業部農糧署、農村發展及水土保持署台中分署輔導補助、茶及飲料作物改良場技術指導及苗栗縣政府經費支持；從產銷班重整、茶園肥培管理及病蟲害防治之教育訓練、茶菁契收通路之協調、茶園新植與更新之輔導、並建立「貓裏紅」紅茶品牌，並且連續9年舉辦優質紅茶評鑑競賽。

    今年評鑑於21、22日在苗栗市農會推廣部二樓辦理；經茶改場副場長邱垂豐率隊品評，邱俊魁拿下特等獎及頭等一、頭等，銅鑼鄉韓順雄則獲頭等二、頭等，另獲頭等獎者有頭屋鄉余佩芬、銅鑼鄉韓宇玲。另取金質獎14名、銀質獎21名、銅質獎29名。

    邱俊魁家族三代種茶、製茶，約10年前因雙親年紀大，回家繼承家業。他採用創新害蟲防治方法減少農藥使用，種出安全優質的茶葉，茶園甚監測到石虎、食蟹獴等野生動物活動，今年初獲全國「十大神農獎」，是唯一茶葉類得獎人，獲賴清德總統表揚。

    苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，成績揭曉，由今年初獲第34屆全國十大神農的苗栗市青農邱俊魁（右）拿下特等，身旁為邱母楊敏珠。（資料照）

