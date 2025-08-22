高雄豪宅區龍水里將拆里 居民「 2憂心」市府回應了

鼓山區龍水里豪宅大樓林立。（記者許麗娟攝）

2025/08/22 16:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄美術館特區的鼓山區龍水里，人口數逾3.5萬人為全市第2大里，市府欲推動里鄰調整，將於30日上午10點在中山國小大禮堂舉辦公聽會，有望分割拆成2里，當地里長初學霖表達反對，里民也憂心拆里恐造成學區變動、變更戶籍及個資的麻煩，民政局回應，會沿用原學區，且身分證及戶口名簿等如無必要，不用更換仍有效。

民政局表示，市府教育局每年12月會召開國中小學區劃分委員會，針對里鄰調整後學區是否有影響或調整進行討論，經與教育局確認，里行政區域範圍屬原學區，分里後依舊沿用原來的學區劃分，不會影響孩子的受教權。

針對戶籍與財產等資料變更，里民權益將遭受嚴重衝擊的疑問，民政局說明，里調整後，民眾如無遷徙或戶籍異動情形，國民身分證及戶口名簿毋庸換領，仍屬有效。戶政事務所也將排定行程派員至該調整轄區內，以駐點方式協助民眾進行身分證黏貼標籤，及戶口名簿蓋章戳標註作業，民眾如無法於戶所排定時程前往，亦可至戶政事務所辦理標註。

此外，市府亦將主動函送身分證黏貼標籤、戶口名簿章戳樣式及門牌前後對照表予監理、稅捐、地政、健保、台電、台水及金融等相關機關或單位，以供辨識及核對，民眾不需主動前往變更。至於一般通訊地址較少填寫里、鄰，影響也不大。

鄰里調整後，戶政單位會到變動的社區註點，協助身分證新戶籍地址黏貼，不需換領。（高雄市民政局提供）

