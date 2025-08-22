嚇死！大卡車來來往往 台中海洋館重要路口竟只有閃紅燈

台中港區北堤路與海洋路口號誌燈閃紅燈，險象環生。（記者張軒哲攝）

2025/08/22 15:57

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋館21日對外試營運，梧棲漁港週邊車輛大增，加上貨櫃車奔馳，北堤路與海洋路三叉路口圓環號誌燈沒有更換，還是閃紅燈，讓駕駛無所適從，要轉彎或直行只能多加留意閃避，另外，海洋館週邊道路有出現車輛違停亂象，相關單位9月2日會勘，館舍後方道路畫設紅線後，會開單取締。

台中海洋館開幕試營運，連續兩天上午湧現人潮與車潮，民眾若行經北堤路會與進梧棲漁港的車輛在圓環的三叉路口爭道，險象環生，對此，台中港務分公司將儘快調整路口號誌燈改善。

市議員楊典忠表示，海洋館已經開幕兩天，市府人員事先規畫不足就算了，10點以後海洋館104格停車場根本一位難求，而海洋路兩側都劃禁止停車紅線，許多民眾只好違停到大客車停車區，若停到漁港停車場要徒步至少十分鐘，由於海洋館沒有提開幕試營運交通維持計畫，也沒有鄰近停車場與景點的接駁車，這對海洋館試營運後第一個週末假日交通更是考驗。

台中市府觀旅局指出，因應海洋館營運後，若有大量小客車停車需求，營運單位刻正研擬開設接駁車或租借台中港公司閒置土地停車等多方面之可行性，例如研擬引導遊客多加利用鄰近停車設施，如台中漁會停車場等互相送客等營運方式，共同創造海線觀光整體效益。

海洋館後方路肩有整排車輛停放，台中市府與台中港警局9月將會勘改善。（記者張軒哲攝）

