澎湖赤崁碼頭大批海豚現身 遊客驚呼連連

白沙赤崁漁港突現大批海豚，讓民眾驚呼連連。（民眾提供）

2025/08/22 15:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域今（22）日赫見大批海豚現身，白沙赤崁碼頭突然湧入10餘隻海豚，由於赤崁碼頭為前往北海吉貝、東海鳥嶼、員貝的交通要衢，每日觀光遊艇往返絡繹於途，因此遊客遇到這個意外驚喜驚呼聲連連，本來是出海賞鷗、戲水行程，又賺到賞鯨豚之旅，直呼值回票價。

根據目擊者指出，今日上午9時許，約有10餘隻進入赤崁漁港覓食，停留約3個小時左右，不時躍出海面呼吸換氣，場面相當震撼，族群數量為歷年罕見，讓赤崁漁民又驚又喜，因為海豚可能是追逐小管覓食而來，今年小管產量不豐，海豚現身顯示歷經幾個颱風過境，海水降溫後，小管數量出現增長，但海豚現身覓食，可能讓小管不敢群聚，增加捕撈的困難度。

雖然漁民對於海豚現身存有疑慮，但遊客卻相當驚喜，專家建議在澎湖觀賞海豚主要有幾種方式：一是在秋冬季前往潮間帶或特定海域尋找洄游的海豚，例如沙港；二是參加賞鯨團，乘船出海尋找海豚蹤跡；三是在特定季節觀察到海豚進入馬公漁港等區域的罕見情況。

賞鯨季節與地點，每年秋冬季過後至農曆年前後，是海豚洄游澎湖的季節。 但其他季節海豚會沿著澎湖與嘉義、雲林、台東間的「澎湖水道」洄游，追逐小魚小管等魚類。 另外位於湖西鄉，過去曾是海豚聚集地，現在雖然不再圈養，但仍是觀察到海豚的可能地點，觀光客可前往參觀海豚資料展示館。馬公第三漁港偶爾有海豚游入港內，屬罕見現象。

