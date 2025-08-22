不是外食害肥胖？他指貧窮才是元凶 網駁：與「這觀念」有關

網友發文指出，台灣飲食以碳水化合物為主，若要吃的更健康，成本往往較高，示意圖。（資料照）

2025/08/22 21:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕肥胖其實是一種貧窮病？網友發文指出，台灣飲食以碳水化合物為主，若要吃的更健康，外食成本往往相對較高，對收入不高的族群來說是一大負擔。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友昨日在Dcard以「肥胖其實是一種貧窮病」為題發文說，台灣飲食以碳水化合物為主。若想吃得健康，須降低碳水攝取，並增加蔬菜與蛋白質，但這類外食選擇價格普遍較高，對於收入不高的民眾來說，健康飲食反而成為沉重負擔。他因此認為「肥胖、糖尿病其實是一種貧窮病」。

貼文曝光後，網友紛紛討論肥胖的原因，「先管住喝含糖飲料、零食跟精緻澱粉的習慣，一天改成2餐，基本上就瘦了」、「在台灣是因為外食，台灣人超重比例超過50%」、「錯了，是中產病，金字塔族群有營養師幫忙，底層太窮一天2餐還都自己煮也不會胖，只有中產階級才會吃一堆垃圾食物」。

另有網友從文化角度切入，認為中華文化中「不要浪費」的觀念是主因，「是中華文化有一個壞習慣，叫做不要浪費，造就了肥胖。其實每個人出生的的條件基因、身高、吸收能力都不一樣，不要浪費的文化，卻要強迫高矮胖瘦的人吃完同樣份量的便當。有人一個便當吃不飽，多的是一個便當吃不完的人，但是不要浪費的文化，強迫你把它吃完，就胖了」。

