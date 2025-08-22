台南下午連兩震！同屬0121嘉義餘震 氣象署：餘震長達半年到1年

今天下午台南規模5.4地震，氣象署認為仍屬於0121嘉義大埔地震的餘震。（氣象署提供）

2025/08/22 15:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（22日）下午14時06分，台南市南化區發生規模5.4地震，之後相隔3分鐘再發生規模3.5有感地震。中央氣象署地震測報中心說明，這都屬於今年0121的嘉義地震的餘震，以之前的經驗來看，規模6以上的大型地震，其餘震期間可長達半年到一年。

氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，這起地震深度15公里，屬於淺層地震，氣象署有針對5個縣市發布國家級警報，並指出，這兩個地震都屬於今年0121的嘉義地震的餘震。

廖哲緯表示，依照之前美濃地震的經驗，只要地震規模達6以上，那這個主震的餘震期間會長達半年到一年，目前0121嘉義地震仍在破碎帶應力調整階段，未來不排除仍有餘震，請民眾留意。

廖哲緯表示，今天5.4的地震規模較大，所以影響範圍較大，地震位置是西部，是地理構造板塊擠壓所致，那邊有很多斷層和破碎帶，是地震好發地區。今年初0121嘉義大浦地震規模高達6.4，陸續在主震樣周遭都有餘震發生，仍在應力調整階段，有時候不斷進行能量釋放和應力調整，提醒民眾多留意。

今天下午台南發生地震，影響周邊多個縣市。（氣象署提供）

氣象署針對地震發布國家級警報。（氣象署提供）

今天下午地震仍因板塊擠壓所致。（氣象署提供）

今年0121嘉義大埔地震主震央周邊仍有多起餘震。（氣象署提供）

今年0121嘉義大埔地震歷月餘震。（氣象署提供）

