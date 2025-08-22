為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    昨被烏龍翻譯「去死」 黃偉哲再發地震文自嘲「請幫我看翻譯」

    台南今日下午再傳地震，台南市長黃偉哲臉書發文「還是請大家注意安全」，並在留言區補上了一句「大家幫我注意一下翻譯有沒有出錯⋯⋯」。（擷自黃偉哲臉書）

    2025/08/22 16:00

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南昨（21）日下午發生地震，市長黃偉哲關心市民在臉書發文「地震！大家平安！」，卻因臉書系統誤判為阿拉伯文，自動翻譯成「去死！祝大家平安！」讓市府小編嚇得直奔市長室澄清：「市長，我真的沒有亂發！」消息一出引發網友熱議。今（22）日下午台南再度有地震，黃偉哲第一時間提醒「還是請大家注意安全」，並自嘲「大家幫我注意一下翻譯有沒有出錯⋯⋯」，幽默化解先前的插曲。

    網友留言回應：「用貼圖的就沒有這個問題」、「市長嚇到了」、「這次沒有」、「震完後跑到空曠區，第一時刻先看市長臉書」、「這是不會爆紅上新聞的正常發文」、「今天市長沒嚇到我了」、「換詞就正常了」，意外讓市長的地震提醒貼文成為另類焦點。

    據了解，南市南化區今天下午14時06分發生芮氏規模5.4有感地震，最大震度在南市楠西、高雄市甲仙、嘉義縣大埔、雲林縣西螺及彰化縣二林均為4級，相隔3分鐘台南地區再發生芮氏規模3.5有感地震。

