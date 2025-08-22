新埔狗園如狗狗煉獄 安置問題卻引新竹動保界爭論

新竹縣新埔鎮藍姓男子的狗園，因為涉嫌虐待犬隻如煉獄，目前由官方委託志工協會代管。（記者黃美珠攝）

2025/08/22 15:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔山區某私人狗園被查獲藍姓狗園主涉虐待，讓10隻狗狗活活餓死且任其腐爛、化骨，新竹縣動物保護防疫所查緝後，原地暫時安置34隻倖存犬隻，後續卻因藍男不認虐狗且主張是狗園所有人，而再被控涉嫌騷擾甚至恐嚇協助照料的志工，逼得動保所考慮快刀斬亂麻，把34隻狗狗全部帶回官方收容所，不料在空間有限下，收容所志工擔憂所內傷殘老弱狗狗為了替前述狗狗騰空間而被野放，近日不斷上網擴散反彈聲量，引發各界關注。

新竹縣動保所所長何志豐說，他能理解所內志工的憂心，目前前述34隻狗狗仍在原地暫時安置，他也還在尋求最妥適的方式並持續溝通解決，希望最終可以圓滿。

何志豐說，藍男的狗園事發後，因該所人力有限且收容所空間已滿，所以決定倖存的狗狗除1隻住院就醫，另34隻造冊後列管原地暫時安置，餵養、清理就委託社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會執行，每天由愛媽上山照料。

珍愛協會副理事長黃宣富說，同樣受限協會志工人力，他同意台灣動物共生聯盟新竹區代表陳珍裕幫忙，以陳的個人名義號召籌組志工隊，於每週六下午上山接替協會志工照料、管理以及陪伴這34隻受安置狗。然而藍男不知反省，近來多次上山騷擾，造成協會志工們的困擾。日前甚至還有志工發現，新埔狗園內一處推車飼料袋上赫然出現1把玩具手槍，讓人倍感威脅。

何志豐直言，新埔狗園是藍男所租用、狗園內的狗籠是藍男私有，為了保護志工安全且避免平添糾紛，才會考慮把34隻狗狗接回所內安置，沒想到引發另波所內志工們的擔憂。

新竹縣動保所直言，藍姓男子租用、以圍網圈出的狗園涉及私權問題，要保護愛爸愛媽，才考慮接回34隻狗狗安置。（記者黃美珠攝）

藍姓男子（中）自稱行動不便，因為用人失當才導致狗狗餓死曝屍，否認自己虐狗，所以狗園被接管後，被動保團體發現曾多次上山騷擾狗園影響管理。（記者黃美珠攝）

新埔狗園被官方接管，委託動保團體照代管後，日前突然出現一把玩具手槍，動保人士懷疑具有威脅意味。（動保團體提供）

