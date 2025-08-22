為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    連2天地震規模逾5 專家：應是0121餘震不用過於恐慌

    嘉義地區民眾今天下午2點6分又接到國家級地震警報。（記者蔡宗勳翻攝）

    2025/08/22 15:10

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地區民眾今天下午2點6分又接到國家級地震警報，先是小震幾下，接著強烈搖晃，讓大家相當有感，有人嚇得奪門而出，最後又是小震動。由於連兩天最大震度都達4級，又是國家級地震警報，搞得人心惶惶，地震專家石瑞銓強調，這應該都是0121嘉義大埔地震的餘震，雖然規模超過5，但都還在正常範圍內，不用過於恐慌，但仍須做好防震準備。

    昨天下午4點37分在嘉義縣大埔鄉發生規模5.1，深度只有10.4公里的地震；今天下午2點6分在其南邊的台南市南化區又發生規模5.4，深度15.1公里的地震。兩起地震最大強度都是4級，但今天4級的範圍分布更廣，嘉義縣、台南市、高雄市、雲林縣與彰化縣最大震度都是4級。

    石瑞銓說，這兩天地震的震央都在0121大埔地震的周邊，雖然相距7個月，仍屬於其餘震，由於震度4級的區域範圍很大，讓大家特別的有感，未來幾天應該還會出現規模超過5的餘震，但不致於造成災害，請大家不用過於驚慌而影響到日常的生活作息。

