「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭復育基地 遭外來種「漂浮天胡荽」入侵

台灣櫻花鉤吻鮭生態中心生態池周邊發現外來種「漂浮天胡荽」入侵。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

2025/08/22 15:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣櫻花鉤吻鮭生態中心是復育「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭的重要據點，但近期中心生態池周邊發現外來種「漂浮天胡荽」入侵，威脅生態系統及復育工作。雪霸國家公園管理處攜手國立嘉義大學及合作備忘錄簽訂業者台灣宅配通公司展開「棲地保衛戰」，將外來種植物移除。

雪管處表示，台灣櫻花鉤吻鮭生態中心位在台中武陵，為台灣櫻花鉤吻鮭復育的重要據點，然而近期於生態中心之生態池周邊發現外來種五加科植物「漂浮天胡荽」。該植物原產美洲，常生長於開闊溪流或灌溉渠，能漂浮於水面並大面積覆蓋水域環境，對水生生態造成壓迫。若其入侵七家灣溪流域，將對當地生態系統及台灣櫻花鉤吻鮭帶來重大威脅；因此，及時進行移除行動，對維護武陵地區生態環境安全至關重要。

嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城表示，外來入侵植物擴張速度很快，對原生棲地造成嚴重的威脅，需透過長期監測與定期移除才能有效控管。宅配通總經理徐慶懿也表示，很高興能與雪管處再次合作，參與武陵地區外來種移除的工作，為國寶魚的復育棲地維護盡一份心力，也展現公司投入企業ESG的決心。

雪管處長林文和強調，台灣櫻花鉤吻鮭經過雪管處多年復育成果已相當顯著，未來也將持續針對周邊環境作外來種植物監測及管理，且會持續透過移除外來入侵植物及宣導活動，邀社會大眾以實際行動守護自然環境永續。

雪霸國家公園管理處攜手國立嘉義大學及合作備忘錄簽訂業者台灣宅配通公司展開「棲地保衛戰」，移除外來種植物。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

台灣櫻花鉤吻鮭生態中心生態池周邊發現外來種「漂浮天胡荽」入侵，雪霸國家公園管理處攜手國立嘉義大學及合作備忘錄簽訂業者台灣宅配通公司，移除外來種植物。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

