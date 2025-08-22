澎湖區漁會舉辦「海上養殖體驗」 樂齡長輩、弱勢家庭熱情參與

澎湖區漁會漁業養殖體驗營，搭乘樂齡長者與弱勢家庭快樂出海。（澎湖區漁會提供）

2025/08/22 15:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖區漁會利用暑假期間，舉辦「海上養殖體驗」活動，吸引近40位樂齡長輩及弱勢家庭報名參加。活動地點於西嶼竹灣海域，由漁會安排蚵棚導覽與箱網養殖參訪，讓民眾走入漁村，體驗在地漁業文化，並大啖最新鮮的澎湖海鮮美食，每位參加學員都收獲滿載而歸。

活動中，參與者登上海上蚵棚，在資深蚵農的帶領下，學習牡蠣垂掛式養殖技術，並現場觀摩蚵繩綁法及潮汐因應方式。透過近距離的實作講解，民眾更能體會漁民在海上作業的專業與辛勞，並能將新鮮牡蠣直接帶回家中，享受「從產地到餐桌」的鮮美樂趣。

同時，漁會也安排船隻前往箱網養殖區，現場開放民眾親自餵食魚群，成群爭相搶食的壯觀景象讓參加者驚呼不已，氣氛熱絡。許多長輩表示，這是難得的體驗，不僅出海增長知識，也讓心情放鬆，感受到澎湖漁業的多元魅力，也對家鄉澎湖增加多方位體驗。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，此次活動不僅拉近樂齡族群與弱勢家庭與漁業的距離，更推廣了澎湖特有的漁村文化。漁會長期致力於在地漁業發展與教育推廣，未來將持續辦理相關體驗行程，並規劃更多結合食農教育、環境永續及親子互動的活動，期望能吸引更多民眾參與，讓更多人了解漁村生活，並共同支持澎湖在地漁業的永續發展。

走在養殖業浮動步道，感受漁耕辛勞。（澎湖區漁會提供）

