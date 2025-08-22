中醫師發願興建 台南永康開天聖明宮9年保佑53名醫學生錄取

中醫師陳俊銘發願興建的永康開天聖明宮，9年來已庇佑53人考上醫學相關科系，其女陳姸妡（中）今年則錄取3間世界百大中排名前10大的學校醫學碩士學程。（記者劉婉君攝）

2025/08/22 15:32

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康開天聖明宮由中醫師陳俊銘於9年前發願籌辦、建廟，主祀神農大帝，每年都有不少以醫學相關科系為目標的學生前往祭拜祈福，迄今已保佑53名醫學生錄取，其中，今年就有21人，成績單相當亮眼。

今年21名錄取醫學相關科系的考生中，考上長庚大學中醫學系的張廷熊，從高一開始就常跟著媽媽到廟內拜拜，陳俊銘的醫師女兒陳姸妡也一口氣錄取4所英國的醫學碩士學程。

張廷熊去年從台南一中畢業後，原考上國立清華大學資工系，但他從小就想讀醫學系，毅然重考，今年如願錄取4校醫學相關科系，最後選擇就讀長庚大學中醫學系，也是受到陳俊銘的影響。

張廷熊說，自己小時候身體不好，曾因氣喘住院，加上有親人離世，因此對醫學比其他同齡的人多了一點認知，也喜歡與人有連結的工作，希望可以幫助別人。而去年他因過敏接受陳俊銘的治療，首次接觸中醫，也希望未來成為中醫師。

陳姸妡現為成大醫院不分科住院醫師，週歲抓周時就抓著聽診器和1支筆，1歲時常會到住家隔壁的中藥店幫忙招呼客人，小時候還會幫忙安撫看到針灸大哭的小朋友。而在報考英國倫敦大學、劍橋大學、倫敦帝國學院等3校4所醫學碩士學程時，因時間有限，必須上班、值班，又要準備考試，原本想放棄倫敦帝國學院，因神明指示仍應考，3所世界百大排名前10名學校的4所醫學碩士學程全數錄取，希望學成後回國貢獻所學。

台南永康開天聖明宮從籌辦建廟、安座迄今9年，已庇佑53人考上醫學相關科系。右2為考上長庚大學中醫學系的張廷熊，左2為錄取英國3名校4所醫學碩士學程的醫師陳姸妡。（記者劉婉君攝）

