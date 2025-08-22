為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南市首戶風災受損房屋政府代拆 六甲70餘年老宅完成拆除

    政府今日協助代拆風災全損屋首例完成。（台南市府提供）

    政府今日協助代拆風災全損屋首例完成。（台南市府提供）

    2025/08/22 15:26

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕六甲區一棟屋齡超過70年的鄭姓民眾老宅，先在0121地震中結構受損，近期又因丹娜絲颱風侵襲，屋頂嚴重毀壞已不堪居住。面對龐大的修繕費用與石綿瓦問題，屋主決定委由市府代拆，成為台南市首例啟動政府媒合代拆的風災受損房屋。

    今（22）日上午，工務局率隊進場拆除，環保局同步協助清運拆後營建廢棄物，整個工程順利完成。鄭姓民眾一早返鄉，在屋前設香案焚香祭拜，慎重感謝老宅70餘年來的陪伴。他坦言，這棟老宅是自己成長的起點，與家族有深厚情感，雖然難捨，但為了安全與社區環境，最終仍選擇拆除。他同時感謝市府團隊一個多月來為災區奔波，讓他大大減輕負擔。

    工務局指出，拆除前先行斷水斷電，並由環保局協助搬運屋內可再利用的桌椅、櫃子等物資。拆除過程中發現部分石綿屋瓦，由專業人員依規定處理後，交由清運車載離，全程安全順利。

    鄭姓民眾表示，由於長年工作旅居北部，接獲親友通知才得知老家災後受損嚴重，一度不知如何處理。恰逢市府推出媒合工班代拆政策，立即透過區公所申請，由工務局接手處理。他感謝工務局、環保局與六甲區公所的高效率協助，解決了心中一大難題。

    市府強調，將持續透過代拆媒合服務，協助更多風災受損房屋屋主減輕困境，加快災後復原腳步。

    老宅拆除情況。（南市工務局提供）

    老宅拆除情況。（南市工務局提供）

    南市工務、環保局動員協助拆除。（南市工務局提供）

    南市工務、環保局動員協助拆除。（南市工務局提供）

