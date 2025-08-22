9、10月「3大連假」高鐵車票同一天開搶！網哀號：要逼死人

今年教師節、中秋節與國慶日三個連假的高鐵車票，竟都在8月29日開搶。（取自高鐵官網）

2025/08/22 17:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年9月底到10月有滿滿的連假，一名網友在社群平台發文，查詢高鐵票販售日期時，發現有三個連假竟然都是在8月29日開搶，網友看了也驚呼：「這樣要怎麼搶？」

一名網友昨在Threads上發文，貼出一張高鐵官方表格，上面列出三個連假：教師節（運輸期間9月26日至9月30日）、中秋節（運輸期間10月2日至10月7日）與國慶日（運輸期間10月9日至10月13日）的車票開放預售日，都是8月29日。她忍不住喊：「真的假的同一天？這是要開啟什麼搶票大戰嗎？」

文章曝光後，網友紛紛驚呼：「為什麼大連假要一起開放訂票？這樣三個連假都有搭車需求的人是要怎麼搶」、「根本想逼死人吧」、「平常一個連假的人就卡爛了系統進不去，現在還來三個」、「感謝提醒，偷偷改都沒公告」、「高鐵網站是要卡到幾點才能進去訂到票？」、「有病嗎？」

實際搜尋高鐵官方疏運期間開放預售日期，及可售票相關日期一覽表，發現確實將教師節、中秋節及國慶日連假，車票開放預售日期都定為8月29日。

台鐵公司今日也宣布，因應假期密集的旅運需求，特別規劃多項全新措施，以方便旅客用最大彈性、提早規劃行程，三個疏運期間車票將一次開賣，自8月29日（週五）凌晨零時起，旅客可一次預購9月26日（週五）到10月13日（週一），跨越三個疏運、共計18天的車票，含10月1日及10月8日。

