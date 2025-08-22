為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9、10月「3大連假」高鐵車票同一天開搶！網哀號：要逼死人

    今年教師節、中秋節與國慶日三個連假的高鐵車票，竟都在8月29日開搶。（取自高鐵官網）

    今年教師節、中秋節與國慶日三個連假的高鐵車票，竟都在8月29日開搶。（取自高鐵官網）

    2025/08/22 17:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年9月底到10月有滿滿的連假，一名網友在社群平台發文，查詢高鐵票販售日期時，發現有三個連假竟然都是在8月29日開搶，網友看了也驚呼：「這樣要怎麼搶？」

    一名網友昨在Threads上發文，貼出一張高鐵官方表格，上面列出三個連假：教師節（運輸期間9月26日至9月30日）、中秋節（運輸期間10月2日至10月7日）與國慶日（運輸期間10月9日至10月13日）的車票開放預售日，都是8月29日。她忍不住喊：「真的假的同一天？這是要開啟什麼搶票大戰嗎？」

    文章曝光後，網友紛紛驚呼：「為什麼大連假要一起開放訂票？這樣三個連假都有搭車需求的人是要怎麼搶」、「根本想逼死人吧」、「平常一個連假的人就卡爛了系統進不去，現在還來三個」、「感謝提醒，偷偷改都沒公告」、「高鐵網站是要卡到幾點才能進去訂到票？」、「有病嗎？」

    實際搜尋高鐵官方疏運期間開放預售日期，及可售票相關日期一覽表，發現確實將教師節、中秋節及國慶日連假，車票開放預售日期都定為8月29日。

    台鐵公司今日也宣布，因應假期密集的旅運需求，特別規劃多項全新措施，以方便旅客用最大彈性、提早規劃行程，三個疏運期間車票將一次開賣，自8月29日（週五）凌晨零時起，旅客可一次預購9月26日（週五）到10月13日（週一），跨越三個疏運、共計18天的車票，含10月1日及10月8日。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播