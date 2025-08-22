北市幼兒園收費灌水居高不下 教育局：納定期稽查嚴格把關

北市議員侯漢廷指出，北市幼兒園收費超收案件自2020年至今居高不下，近年還有增加趨勢，潛在受害家長恐逾數千人，超收金額高達數百萬元。示意圖非當事幼兒園。（資料照）

2025/08/22 15:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕據統計，台北市幼兒園收費超收案件自2020年至今居高不下，近年還有增加趨勢。台北市議員侯漢廷指出，違規園所的核定人數，從23至930人不等，潛在受害家長恐逾數千人，超收金額高達數百萬元。北市教育局回應，園所收費情形已納入定期稽查重點項目進行嚴格把關，2023年來也大幅提升稽查頻率，並裁罰、公告園所，確保資訊透明。

侯漢廷指出，台北市幼兒園收費超收案件數自2020年至今始終居高不下，分別為2020年11件、2021年10件、2022年17件、2023年與2024年各16件，今年迄今也已達10件，顯見問題多年來始終未解。

請繼續往下閱讀...

他指出，進一步觀察歷年違規園所的核定人數，從23人至930人不等，潛在受害家長恐逾數千人，金額可能高達數百萬元，但教育局僅針對陳情者個案處理，忽略可能同樣受害黑數。

侯漢廷指出，雖然教育部有收費核備制度保障家長權益，但現行執法存在重大漏洞，讓未申訴的家長成了被遺忘的受害者，且教育局僅依個案處理，缺乏整體性與系統性的處理機制，應立即改革，主動查辦業者違規，並公告違規事實與退費機制，勿讓罰單淪為業者繳錢了事的遮羞布，也讓所有家長都能獲得保障。

他也說，針對「巧立名目」的違規收費，如將同一費用拆成不同項目多收費，如把材料費拆成教材費、講義費等，教育局會要求全園退費，但若屬於核定項目中的金額超收，則視為消費爭議，須由家長自行向消保官申訴；而在實務上，園所也可能以「已提供服務」為由，拒絕退還或僅退部分費用，他質疑教育局放任業者利用資訊不對等謀取利益，讓罰鍰成為「經營成本」，無助於遏止亂象。

教育局回應，針對幼兒園收費爭議的案件，稽查非僅針對單一陳情個案處理，而是全面清查該園所，若查證屬實，對個案進行協調或要求退費，也會依法對幼兒園進行裁罰。

教育局強調，園所收費情形已納入定期稽查重點項目嚴格把關，2023年以來已大幅提升稽查頻率，去年定期抽查次數達282次，同時針對違法收費園所，也依「幼兒教育及照顧法」裁罰園所6萬至30萬元罰鍰，並公告於北市查核專區及全國教保資訊網，確保資訊透明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法