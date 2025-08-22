為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    丹娜絲災後台南科技業助學 捐450萬將發每位弱勢生5千元助學金

    經濟部次長賴建信（中）感謝科技廠商捐贈助學金。（記者楊金城攝）

    2025/08/22 15:17

    〔記者楊金城／台南報導〕9月1日就是開學日，為協助丹娜絲受災的弱勢學生安心就學，經濟部媒合南科5家廠商捐贈450萬元，和筆電、背包、檯燈、運動用具等學用品，由台南市教育局設立「學童安心助學計畫」專戶，將發給每名學生助學金5000元，預估約600名學童受惠。

    捐助受災弱勢生助學金的科技業有聯發科、群聯電子、AMD超微、台灣美光、台灣艾司摩爾，經濟部次長賴建信、台南市教育局長鄭新輝今天（22日）在新營新民國小舉辦的捐贈助學金中，向5家廠商當面表達感謝，並由鄭新輝代表受贈，災區學校校長也出席感恩。

    賴建信指出，感謝廠商捐贈拋磚引玉，期望更多廠商加入這項有意義的助學行動。

    台南市教育局統計，全市有252校受災，搶險、復原經費約需2億5000多萬元，其中26校提報復建需求，經費約9000萬元。鄭新輝說，教育部已先核准1.6億元，中央和市府合力救災，民間企業也不遑多讓，南市校園災後也有台積電、美光協助部分學校修繕、清理，另有經濟部媒合廠商捐贈關懷受災的弱勢學生家庭，感謝5家科技業廠商再捐贈450萬助學金和學用品。

    鄭新輝指出，低收、中低收入戶的學生在開學早有免學費、免午餐費，這次開學助學金對經濟弱勢的受災學生額外加碼，希望讓災戶學生安心開學，將給最需要的弱勢生即時的幫助，也要告訴學生這是社會的關懷，讓善循環，台灣成為有愛的國家。

    廠商捐贈台南受災弱勢學生助學金。（記者楊金城攝）

    經濟部媒合南科5家廠商捐贈450萬元，和筆電、背包、檯燈、運動用具等學用品，給台南受災的弱勢學生。（記者楊金城攝）

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播