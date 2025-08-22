為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    臉書揭台大性平案個資教育部認未違性平法 葉丙成發聲了

    教育部性平會認定政次葉丙成未違性平法，葉丙成以文字回應表示，十分歉疚，引以為鑒。（資料照）

    教育部性平會認定政次葉丙成未違性平法，葉丙成以文字回應表示，十分歉疚，引以為鑒。（資料照）

    2025/08/22 14:51

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政次葉丙成在個人臉書發文揭台大性平案個資，遭教文會民進黨委員連署檢舉，教育部性平會調查決議，葉丙成未違性平法，但須釐清是否涉個資法及政務官相關規範。因此案請假3個月接受調查，葉丙成今（22）日以文字回應表示，這次事件對於社會與工作的影響，他十分歉疚，並引以為鑒，往後會更加謹慎。

    媒體詢問葉丙成請假一事，教育部回應表示，原先葉丙成是因為配合調查而請假，目前調查已經完成，後續是否銷假上班，尊重葉丙成的決定。

    葉丙成借調自台大電機系教授，有媒體質疑葉丙成在114學年開3門課是為了回台大鋪路。但台大說明，依「台大專任教師借調處理要點」規定，借調期間每學期應返校義務講授課程2學分以上，葉丙成自去（113）年5月20日以來借調教育部政務次長，至今未有改變，114學年第一學期開授課程是由台大電機系經校內相關程序通過後開授。

    台大校長陳文章於今年6月7日台大校務會議後受訪時表示，葉丙成是台大的一份子，如果他要留在教育部發揮他的能力，當然在借調期間，學校是可以讓他在教育部發揮，如果他要回到學校任教，他是台大的老師，當然也會讓他回到學校任教，沒有問題，葉丙成目前是借調到明年10月左右，還有一段時間，台大也要等教育部的調查有結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播