臉書揭台大性平案個資教育部認未違性平法 葉丙成發聲了

2025/08/22 14:51

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政次葉丙成在個人臉書發文揭台大性平案個資，遭教文會民進黨委員連署檢舉，教育部性平會調查決議，葉丙成未違性平法，但須釐清是否涉個資法及政務官相關規範。因此案請假3個月接受調查，葉丙成今（22）日以文字回應表示，這次事件對於社會與工作的影響，他十分歉疚，並引以為鑒，往後會更加謹慎。

媒體詢問葉丙成請假一事，教育部回應表示，原先葉丙成是因為配合調查而請假，目前調查已經完成，後續是否銷假上班，尊重葉丙成的決定。

葉丙成借調自台大電機系教授，有媒體質疑葉丙成在114學年開3門課是為了回台大鋪路。但台大說明，依「台大專任教師借調處理要點」規定，借調期間每學期應返校義務講授課程2學分以上，葉丙成自去（113）年5月20日以來借調教育部政務次長，至今未有改變，114學年第一學期開授課程是由台大電機系經校內相關程序通過後開授。

台大校長陳文章於今年6月7日台大校務會議後受訪時表示，葉丙成是台大的一份子，如果他要留在教育部發揮他的能力，當然在借調期間，學校是可以讓他在教育部發揮，如果他要回到學校任教，他是台大的老師，當然也會讓他回到學校任教，沒有問題，葉丙成目前是借調到明年10月左右，還有一段時間，台大也要等教育部的調查有結果。

