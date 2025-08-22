連兩震！台南14:06規模5.4地震 3分鐘後地牛又翻身

南部地區今日下午2時06分左右發生芮氏規模5.4地震，台南市震度達4級。（取自中央氣象署）

2025/08/22 14:25

首次上稿 14:16

更新時間 14:26（更新第二震）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南市南化區今天下午14時06分發生芮氏規模5.4有感地震，最大震度在臺南市楠西、高雄市甲仙、嘉義縣大埔、雲林縣西螺及彰化縣二林均為4級，相隔3分鐘台南地區再發生芮氏規模3.5有感地震。

請繼續往下閱讀...

根據中央氣象署資料顯示，今天下午14時06分在台南市南化區發生芮氏規模5.4地震，地震深度為15.1公里，震央位於台南市政府東北東方42.0公里。

各地測得最大震度4級的地區包括臺南市、高雄市、嘉義縣、雲林縣及彰化縣，而嘉義市、屏東縣、臺東縣、南投縣、花蓮縣及臺中市的最大震度為3級，澎湖縣及苗栗縣為2級，宜蘭縣及新竹縣則為1級。

下午14時09分，台南再發生芮氏規模3.5有感地震，震央位於台南市政府東北東方40.3公里，地震深度為15公里。最大震度為台南市楠西及嘉義縣大埔2級，高雄市則測得1級震度。

台南楠西區今日14:09發生規模3.5地震，最大震度2級。（圖擷取自中央氣象署）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法