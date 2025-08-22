基隆高事故路口設智慧警示系統 議員批進度延宕

基隆市交通處在無號誌的路口設智慧警示系統，減少交通事故。（記者盧賢秀攝）

2025/08/22 15:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市部分地區開發早，市區的道路狹窄且複雜，有些路段未設置號誌卻會有視覺死角，易發生交通事故，市議員施偉政指出，西定路42巷口，會勘要設智慧警示系統，至今又發生12起事故，智慧警示系統設置進度延宕。交通處表示，去年已設20處路口，今年將再設18處智慧警示系統，讓民眾能夠「看到」前方路口的風險。

施偉政指出，市區地小人稠，許多無號誌路口容易發生交通事故，甚至造成民眾的傷亡。他要求市府能加速速導入安全科技設備，以維護市民出行時的安全。

他指出，西定路42巷口是交通要道交匯處，交通頻繁常發生A2車禍，會勘後決議安裝無號誌警示系統，至今已發生12起A2事故，卻仍未動工，進度延宕。

市府交通處指出，去年依交通部非號誌化路口主動式風險感知示警系統設置指引，盤點出74處容易發生發生車禍受傷且沒有停讓設施的路口。去年向交通部爭取1千萬元補助，加上市府自籌176.5萬元，在全市20處路口設置了智慧警示系統，可以讓民眾可以在行經視野不佳的T字路口時，經由系統偵測，能夠從LED的螢幕上，明確看到是否有來車接近路口，若有來車又是哪一個方向，如此一來，就能夠讓駕駛人提前預警，並避免事故的發生、降低車禍的機率。

交通處指出，這20處路口在裝置智慧系統後，的確有效地降低事故的發生機率，今年，市府也爭取了交通部1000萬元補助，加上市自籌預算總共1175.5萬元，建置18處無號誌路口智慧警示系統。

基隆市交通處在無號誌的路口設智慧警示系統，減少交通事故。（記者盧賢秀攝）

