為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆高事故路口設智慧警示系統 議員批進度延宕

    基隆市交通處在無號誌的路口設智慧警示系統，減少交通事故。（記者盧賢秀攝）

    基隆市交通處在無號誌的路口設智慧警示系統，減少交通事故。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/22 15:13

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市部分地區開發早，市區的道路狹窄且複雜，有些路段未設置號誌卻會有視覺死角，易發生交通事故，市議員施偉政指出，西定路42巷口，會勘要設智慧警示系統，至今又發生12起事故，智慧警示系統設置進度延宕。交通處表示，去年已設20處路口，今年將再設18處智慧警示系統，讓民眾能夠「看到」前方路口的風險。

    施偉政指出，市區地小人稠，許多無號誌路口容易發生交通事故，甚至造成民眾的傷亡。他要求市府能加速速導入安全科技設備，以維護市民出行時的安全。

    他指出，西定路42巷口是交通要道交匯處，交通頻繁常發生A2車禍，會勘後決議安裝無號誌警示系統，至今已發生12起A2事故，卻仍未動工，進度延宕。

    市府交通處指出，去年依交通部非號誌化路口主動式風險感知示警系統設置指引，盤點出74處容易發生發生車禍受傷且沒有停讓設施的路口。去年向交通部爭取1千萬元補助，加上市府自籌176.5萬元，在全市20處路口設置了智慧警示系統，可以讓民眾可以在行經視野不佳的T字路口時，經由系統偵測，能夠從LED的螢幕上，明確看到是否有來車接近路口，若有來車又是哪一個方向，如此一來，就能夠讓駕駛人提前預警，並避免事故的發生、降低車禍的機率。

    交通處指出，這20處路口在裝置智慧系統後，的確有效地降低事故的發生機率，今年，市府也爭取了交通部1000萬元補助，加上市自籌預算總共1175.5萬元，建置18處無號誌路口智慧警示系統。

    基隆市交通處在無號誌的路口設智慧警示系統，減少交通事故。（記者盧賢秀攝）

    基隆市交通處在無號誌的路口設智慧警示系統，減少交通事故。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播