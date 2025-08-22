明鬼門開不無聊！ 彰化南天宮花50元遊18層地獄

南天宮過去有不少團體辦過試膽活動。（資料照）

2025/08/22 14:05

〔記者湯世名／彰化報導〕明天（23日）就是農曆7月初一「鬼門開」，彰化市南天宮「18層地獄」往年鬼月期間都是大熱門，最近已有網友相揪準備前往「試膽」，有網友說「花50元下地獄太值得了」，絕對要揪團去；另有人說彰化根本不無聊，大家相揪組團下18層地獄，還電動的喔；南天宮人員則說暑假是「遊地獄旺季」，且不用預約，歡迎大家來試膽。

南天宮這些年來18層地獄電動人偶、鬼卒損壞率愈來愈高，身上穿的衣物也舊了又破損，因此維修費用也愈來愈高，但票價仍維持不變，全票只有50元、軍警學生票40元、兒童30元。平常「遊地府」的遊客不多，真正有人潮的時候是俗稱「鬼月」的農曆7月，總會有年輕人、情侶或網友揪團花小錢來「試膽」，尤其是七夕情人節前來「遊地獄」的情侶特別多。

請繼續往下閱讀...

位於2樓的18層地獄進入後首先遇到奈何橋，橋面會突然震動「轟隆」一聲，緊接著是人偶慘遭負責行刑的「鬼卒」開腸剖肚、砍頭、下油鍋、以鐵勾勾舌頭等酷刑，儘管是電動人偶，在陰暗燈光效果下仍十分血腥恐怖。18層地獄除了有各殿閻王和牛頭馬面、鬼卒，每個受刑罰的罪人旁都豎立著令牌，說明他犯了什麼罪，包括有司法黃牛、假藥害人、放高利貸、詐騙集團等，其中甚至還有槍殺刑警的罪人，被鬼卒開腸剖肚，警世意味濃厚。

4樓還有更恐佈的「魔界怪譚」，也就是俗稱的鬼屋，但更陰暗、可怕，淒厲的聲光效果嚇壞不少人。

走過陰森恐怖的18層地獄與魔界怪譚時，沿路會被活靈活現的人偶嚇到。（資料照）

南天宮的18層地獄有各種刑罰，令人毛骨悚然。（資料照）

南天宮的18層地獄有各種刑罰，農曆七月不少人來試膽。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法