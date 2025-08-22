基隆市武崙國小南洋咖哩配肉骨茶特餐 獲全國午餐菜單「午星獎」

基隆市武崙國小營養師林淑清設計《武崙食光~南洋情》特色套餐，奪得午星獎「風味料理獎」。（圖為基隆市政府教育處提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市武崙國小林淑清營養師於「全國學校午餐菜單第2屆午星獎」賽事中，以東南亞風味為主軸，融合多元在地食材及健康均衡搭配，設計《武崙食光~南洋情》特色菜單，奪得午星獎「風味料理獎」，為基隆市獲得殊榮。

林淑清說，「武崙食光~南洋情」特色菜單採用多元異國調料，如椰漿、香茅、咖哩、肉骨茶等，完成適合炎炎夏日的南洋料理，透過辛香料及口味平衡搭配，讓因酷暑食慾不振的孩子們也能大快朵頤，品嘗南洋的風味。

由於有的學生不敢吃青花椰菜，林淑清為了讓孩子能勇於嘗試，使用腰果碎片及玉米粒來增加豐富口感，加上濃郁富含鈣質的芝麻醬，讓挑食的學生，也願意開口吃光光。

她表示，因為越來越多學生是新台灣之子，為了帶領孩子們體驗異國風味料理及拓展國際視野教育理念，在每日思考菜色味道、口感、顏色搭配同時，也納入食農教育、不同飲食文化等創意，增進菜單豐富度。

教育處長徐嬿立說，市府重視學校午餐人力配置，加強口味品質及衛生把關，113年度起，市府從法規制度建置、衛生稽查訪視及專業知能提升等面向強化學校午餐食安控管。教育處同時提高午餐相關工作人員待遇，及執行校校營養師等政策，多管齊下使午餐更安心美味。

基隆市武崙國小營養師林淑清設計《武崙食光~南洋情》特色套餐，榮獲全國午餐菜單「午星獎」肯定。圖為食譜分享。（圖為基隆市政府教育處提供）

基隆市武崙國小營養師林淑清（左）設計《武崙食光~南洋情》特色套餐，榮獲全國午餐菜單「午星獎」肯定；圖右為武崙國小校長楊志欽。（圖為基隆市政府教育處提供）

