鬼門今晚開！西螺福興宮為「這原因」循古禮封鐘息鼓

農曆七月初一鬼門開，西螺福興宮循古禮封鐘息鼓，避免驚嚇到「好兄弟」。（福興宮提供）

2025/08/22 15:04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕明（23）日是農曆七月初一，也是民俗中「鬼門開」日子，雲林縣西螺福興宮今天依循古禮封鐘息鼓避免驚嚇到「好兄弟」，好讓其來陽間各處普場接受十方善信大德普度款待。

福興宮今天上午依循古禮由誦經團禮懺祈福後，董事長楊文鍾率董監事與信徒焚香稟告太平媽祖封鐘息鼓相關事宜，並恭請媽祖金印蓋封條，由廟方人員把封條貼上正殿上的鐘鼓。

福興宮廟方人員表示，鳴鐘擂鼓是神明晉殿、出宮號召兵馬護駕之用，許多重要儀典與焚疏化帛時都會使用鐘鼓，封鐘息鼓是希望好兄弟可以安心領收供養，不受侵擾驚嚇，得以超薦拔度、解冤除障煉度轉生。

楊文鍾指出，每年農曆7月是好兄弟到民間接受信眾普度，各廟宇封鐘息鼓是為體恤好兄弟，避免祂們來到陽間接受普度時受到驚嚇，直到農曆8月初一鐘鼓才會重新開封使用。

廟方人員說，福興宮建廟300多年，今年蘭盆勝會在農曆7月23日舉辦，歡迎信眾踴躍參與贊普，為自身積福德祈福願，並將媽祖無私大愛分享給需要幫助的人。

福興宮由董事長楊文鍾（前排中）率董監事向媽祖焚香稟告，循古禮封鐘息鼓。（福興宮提供）

