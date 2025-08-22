為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鬼門今晚開！西螺福興宮為「這原因」循古禮封鐘息鼓

    農曆七月初一鬼門開，西螺福興宮循古禮封鐘息鼓，避免驚嚇到「好兄弟」。（福興宮提供）

    農曆七月初一鬼門開，西螺福興宮循古禮封鐘息鼓，避免驚嚇到「好兄弟」。（福興宮提供）

    2025/08/22 15:04

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕明（23）日是農曆七月初一，也是民俗中「鬼門開」日子，雲林縣西螺福興宮今天依循古禮封鐘息鼓避免驚嚇到「好兄弟」，好讓其來陽間各處普場接受十方善信大德普度款待。

    福興宮今天上午依循古禮由誦經團禮懺祈福後，董事長楊文鍾率董監事與信徒焚香稟告太平媽祖封鐘息鼓相關事宜，並恭請媽祖金印蓋封條，由廟方人員把封條貼上正殿上的鐘鼓。

    福興宮廟方人員表示，鳴鐘擂鼓是神明晉殿、出宮號召兵馬護駕之用，許多重要儀典與焚疏化帛時都會使用鐘鼓，封鐘息鼓是希望好兄弟可以安心領收供養，不受侵擾驚嚇，得以超薦拔度、解冤除障煉度轉生。

    楊文鍾指出，每年農曆7月是好兄弟到民間接受信眾普度，各廟宇封鐘息鼓是為體恤好兄弟，避免祂們來到陽間接受普度時受到驚嚇，直到農曆8月初一鐘鼓才會重新開封使用。

    廟方人員說，福興宮建廟300多年，今年蘭盆勝會在農曆7月23日舉辦，歡迎信眾踴躍參與贊普，為自身積福德祈福願，並將媽祖無私大愛分享給需要幫助的人。

    福興宮循古禮封鐘息鼓，避免驚嚇到「好兄弟」。（福興宮提供）

    福興宮循古禮封鐘息鼓，避免驚嚇到「好兄弟」。（福興宮提供）

    福興宮由董事長楊文鍾（前排中）率董監事向媽祖焚香稟告，循古禮封鐘息鼓。（福興宮提供）

    福興宮由董事長楊文鍾（前排中）率董監事向媽祖焚香稟告，循古禮封鐘息鼓。（福興宮提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播