    首頁　>　生活

    遊戲實況主葉子現身 19年前就參展Cos資歷深

    遊戲實況主「葉子」是資深Coser，19年前就參加FF8，至今參展已20多場，這次FF45參展也是想跟實況觀眾彼此線下互動相見歡。（記者吳柏軒攝）

    遊戲實況主「葉子」是資深Coser，19年前就參加FF8，至今參展已20多場，這次FF45參展也是想跟實況觀眾彼此線下互動相見歡。（記者吳柏軒攝）

    2025/08/22 13:58

    〔記者吳柏軒／台北報導〕Fancy Frontier開拓動漫祭45（FF45）提供二創同好齊聚，其中Cosplayer（角色扮演）更是一大亮點，每年除了邀請知名海外Coser前來，國內Coser也不遑多讓，如遊戲實況主葉子、DanKa周荀、直播主凌晨等紛紛參展，在花博爭豔館名符其實的爭奇鬥艷。

    本職為遊戲實況主的葉子熱愛Cos裝扮，她今日打扮成知名遊戲IP「太空戰士7」的女主角Tifa，她受訪表示，自己從FF8（2006年）就參與，至今陸陸續續參展約20多次，場次參與度近半，今日參加FF45，主要是可以跟實況的觀眾有線下互動的機會。

    Twitch實況主「凌晨」則以清涼埃及風的服飾展現暴力身材，她說，自己Cos資歷約4年，感謝大家來看我，3天都將在會場擺攤。

    有7年Coser資歷的楊衣也裝扮日本動漫「監獄學園」的副會長白木芽衣子，她自言擅長扮演看起來「凶神惡煞」（趣指胸部雄偉）的角色，FF45的3天展期也都會在。

    Twitch實況主「凌晨」（凌晨是你老沐）參加FF45，以埃及風服飾裝扮，展現傲人身材。（記者吳柏軒攝）

    Twitch實況主「凌晨」（凌晨是你老沐）參加FF45，以埃及風服飾裝扮，展現傲人身材。（記者吳柏軒攝）

    7年Coser資歷的楊衣也善用自身優勢，裝扮日本動漫「監獄學園」的副會長白木芽衣子，十分性感火辣，並凸顯角色傲嬌性格。（記者吳柏軒攝）

    7年Coser資歷的楊衣也善用自身優勢，裝扮日本動漫「監獄學園」的副會長白木芽衣子，十分性感火辣，並凸顯角色傲嬌性格。（記者吳柏軒攝）

    偶像女團「 KIRIS」成員IVY依函也現身FF45。（記者吳柏軒攝）

    偶像女團「 KIRIS」成員IVY依函也現身FF45。（記者吳柏軒攝）

