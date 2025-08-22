台中太平混凝土沿路漏近2公里 里長建議水泥預拌車應改道

太平一輛水泥預拌車滲漏，造成光興路布滿混凝土，影響人車通行安全。（警方提供）

2025/08/22 14:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平1輛水泥預拌車，前晚6點多行經太平區光興路時，疑因副駕駛誤觸閥門開關，造成車上的混凝土沿路漏了近2公里，除警方進行交通指揮，太平福隆里長黃楷能更動員20多位環保志工還有水車，協助清除漏了滿地的混凝土，前後清了3個小時才讓路面恢復乾淨，除警方開出罰單，黃楷能也要求未來水泥預拌車須改道，降低對用路人影響。

這輛準備到校園進行灌漿作業的水泥預拌車，前晚6點25分行經太平區光興路時，車上載的混凝土沿路滲漏，造成近2公里的路面滿是混凝土，司機渾然不知，直到民眾追趕通知才停下來，檢查後發現，疑似副駕駛誤觸閥門開關，才到導致混凝土滲漏。

請繼續往下閱讀...

太平分局宏龍派出所員警接獲通知，立刻到場疏導車流，避免騎士輾壓到混凝土摔車，全案依違反「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落」之規定，處駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

太平福隆里長黃楷能今天表示，當天動員20多位環保志工沿街幫忙清掃，還叫了2台民間水車協助清洗路面，前後清了3個多小時才讓路面恢復乾淨，避免用路人摔車，因光興路人車眾多，將要求市府交通局、公所辦理會勘，未來禁止水泥預拌車走光興路，改走興隆路接太堤東路，降低對民眾的影響。#

太平一輛水泥預拌車滲漏，造成太平光興路布滿混凝土，福隆里環保志工協助清掃。（警方提供）

太平一輛水泥預拌車滲漏，造成光興路布滿混凝土，黃楷能里長協調水車清洗路面。（警方提供）

太平一輛水泥預拌車，疑因副駕駛誤觸閥門開關，才導致混凝土滲漏。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法