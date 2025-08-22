丹娜絲颱風颳落台南五妃街屋簷鐵皮約1個月 已有民眾撞頭送醫

五妃街一處老舊公寓屋簷鐵皮垂落，影響路人通行安全。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/22 15:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大學附近五妃街一處老舊公寓屋簷因7月丹娜絲颱風受損，鐵皮垂落懸掛半空，成為路人安全隱憂。已有民眾因不慎撞擊頭部受傷送醫，幸無大礙；另一名老先生也差點被鐵皮撞到，所幸僅留髒痕。附近住戶與店家表示，警示標誌不足，「空中鐵皮」危險狀況自颱風過後就存在。

原來，颱風期間對街路樹倒塌，不僅砸毀民宅屋簷，也波及店面，造成天花板玻璃破裂。雖然南市府工務局已清理倒樹，但民宅房屋修繕問題仍待解決。附近店家表示，倒樹波及範圍，部分屋頂和裝潢損壞，這處公寓屋簷鐵皮垂落至今，住戶與店家通行安全堪憂。

請繼續往下閱讀...

台南市工務局副局長王建雄表示，市府正輔導受災公寓申請「住屋毀損慰助金」，補助依屋頂或外牆損壞程度，金額可達1萬、5萬或10萬元不等。受災戶需主動申請，工務局已派員到場丈量，以加速流程。將會先圍起來，避免再有無辜路人受傷。

中西區長蔡佳甫指出，該處為老舊公寓且無管委會，其實里長已介入協調，將整合住戶意見推派代表申請補助，也會同步加強通行安全維護。

老舊公寓屋簷鐵皮垂落情況已過一個多月。（記者洪瑞琴攝）

7月丹娜絲颱風倒樹造成五妃街一處老舊公寓屋簷受損情況。（讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法