葉丙成及台大校長陳文章未違性平法 再釐清葉是否涉損及公務員名譽

教育部性平會調查認定教育部政次葉丙成未違性平法，教育部將進一步釐清是否損及公務員名譽。（資料照）

2025/08/22 14:44

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政務次長葉丙成疑涉洩露台大性平個資案及不當施壓案，教育部性別平等教育委員會決議葉丙成未違性平法。教育部今（22）日表示，性平會調查葉丙成取得相關資料之途徑，並非源自教育部執行公務所持有之資料，至於是否涉及非公務機關洩漏個資而損及當事人權益，教育部尊重當事人循司法途徑救濟，教育部將積極配合檢調單位後續調查，教育部就性平會決議依公務員服務法及相關規範，將進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

教育部強調，將以保護學生、維護學生受教權及精進制度為原則，並依性平會決議嚴謹處理。教育部性平會認定，葉丙成非該校園性別事件案之調查成員或相關主管，與該校園性別事件無職務關聯，其聯繫導師亦僅表達關心，未構成利用職權對學生行使不當影響力，未違反性平法規定，葉丙成貼文所附對話截圖，經處理後雖有灰色塊遮蔽，惟仍隱約可辨識學生姓名部分，是否涉及違反個人資料保護法，尚非性平會審議範圍，然葉丙成身為政務官，其言行規範建議依相關規定處理。

請繼續往下閱讀...

台大處理校園性別事件程序案、台大校長陳文章及葉丙成等審議三案，均屬性平法「性別平等教育相關事項」，非屬「校園性別事件」，教育部性平會於今（114）年5月23日啟動調查，5月27日成立調查小組，因調查過程需蒐集完整資料並確保相關人均完整陳述意見，以確保程序正當與結果公正，依性平法規定展延調查1個月（至8月22日），絕無拖延。

台大性平會認定性侵害及性騷擾均不成立，學生不服提起申復及申訴、訴願均遭駁回，後向台北高等行政法院提起行政訴訟，目前審理中。教育部性平會認定，該名輔導員不宜再擔任宿舍輔導員職務，要求台大立即禁止其再任宿舍輔導員職務，且應輔導該員不得再對該學生進行任何形式接觸。

此外，性平會認定，陳文章基於校長職責與保護學生安全的義務，於關心學生過程中與導師對話，並未違反性平法相關規定，但考量學生因事件受有心理及生理影響，應由校長本於首長職責，積極檢討事件處理所生爭議，明確建立學校人員之行為規範與處置措施，並應確保被害學生獲得必要心理諮商、輔導及校外之協助資源，學生若需使用校外心理諮商服務，相關費用亦應由學校協助處理。

教育部說明，已結合民間團體，提供學生第三方校外諮商媒合及法律諮詢服務，並要求台大對於學生提出的論文權益疑義，循正式管道向學生說明並採取必要支持措施，協助學業順利完成，而陳文章身為校長及性平會主委，倘若督導不周，教育部將予以課責並追究相關人員疏失責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法