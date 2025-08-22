嘉義新港奉天宮遵古禮封鐘鼓迎平安月 避免驚嚇接受普度「好兄弟」

嘉義新港奉天宮依循百年傳統，由董事長何達煌代表「封鐘鼓」。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/22 14:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕每年農曆7月初1民間俗稱鬼門關打開，好兄弟將在平安月接受大家的款待。奉祀開台媽祖的嘉義縣新港奉天宮在每年農曆的6月最後1天，都會依循傳統「封鐘鼓」，在農曆7月停止鳴鐘擊鼓，並避免被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。

明天就是農曆7月初1，今天上午進行的「封鐘鼓」儀式，先由誦經團以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，保佑信徒平安。接著由董事長何達煌率董監事上香向天上聖母祈求信眾出入平安，並稟告天上聖母進行「封鐘鼓」儀式。接著將書寫天上聖母敕令的封條封住鐘鼓，避免驚嚇來到陽間接受普度「好兄弟」。

何達煌表示，奉天宮農曆7月封收鐘鼓的傳統，源自笨港天后宮時期，迄今已有數百年歷史，展現媽祖慈悲普度眾生的精神。依據傳統古禮封鐘鼓後，廟方農曆7月整整1個月都不會燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日上午5點才再將鐘鼓重新開封。

何達煌指出，封鐘息鼓代表媽祖慈悲普度眾生的具體表現，即使大家都懼怕無形眾生，但媽祖不忍心傷害無家可歸的「好兄弟」。每逢農曆初1、15及14、月底4天，奉天宮早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神；但是到了農曆7月，為避免來到陽間的「好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受陽間普度、聽經聞法，故依例禁止。

嘉義新港奉天宮每個月有4天早晚會鳴鐘擊鼓。（記者蔡宗勳攝）

