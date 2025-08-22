日韓高人氣Coser入侵FF45 暴力身材衝撞花博爭豔館

日本都有超高人氣的Coser伊織萌（伊織もえ）已多次來台，這次也參加FF45，預料吸引眾多粉絲擠爆會場。（取自伊織萌IG）

2025/08/22 13:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕開拓動漫祭FF45今（22日）熱鬧開展，這次邀集日本多位知名Cosplayer、遊戲實況主、寫真女星等，一眾女神齊聚爭奇鬥艷，如台日兩地皆擁高人氣女神伊織萌、えなこ（Enako）、與喜愛鋼彈的G奶寫真女星東雲海、身材雄偉「繪如其人」的韓國繪師BIYA等。

FF45今起一連3天在台北花博爭豔館開展，現場邀請諸多知名Coser、寫真女星等，相關名單一公布掀起網路與粉絲熱議，直呼今年名單豪華，包含在台灣及日本都有超高人氣的Coser伊織萌（伊織もえ），她已多次來台，5月才剛參加acosta，8月再度與粉絲見面。

而在日本Coser圈數一數二的大咖女神えなこ（Enako）則被FF45列為這屆封面主要來賓，將上台與紛絲相見歡。超人氣Cosplayerにやるまー同樣有舞台活動，備受關注。

其他還有熱愛鋼彈模型的G奶寫真女星東雲海（東雲うみ）、黑肉女王Non與新生代女神月海つくね，還有日本資深人氣Coser（左起）霜月明愛（霜月めあ）、きゃしー（Kathy）以及Negi Kujyo等三人合體，跨海來台在花博爭豔館擺攤，裝扮清涼十分吸睛。

另外還有經常以自己身材為板模繪製插圖、不論身材或力氣都很暴力的韓國繪師BIYA等，都一同跨海來台，彼此爭奇鬥艷。

熱愛鋼彈模型的日本寫真Cos女星東雲海（東雲うみ）將參加台灣FF45，吸引粉絲關注。（取自東雲うみIG）

日本人氣Coser（左起）霜月明愛（霜月めあ）、きゃしー（Kathy）以及Negi Kujyo三人合體，跨海來台在花博爭豔館擺攤，裝扮清涼十分吸睛。（記者吳柏軒攝）

開拓動漫祭FF45今夏在花博爭豔館舉行，今年諸多Coser與寫真女星大咖前來，開展首日就湧入數萬人擠爆。（記者吳柏軒攝）

