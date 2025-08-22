災後設施修繕補助放寬 南市截至8/21已234家業者申請

災後設施修繕補助放寬，廢棄石綿瓦清運等均可納入補助。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕受丹娜絲颱風及豪雨影響，導致不少廠商機器設備受損，南市經發局表示，為協助工廠災後重建、恢復營運，補助要點近日已放寬認定，生產場域設施修繕包含機械設備修繕、鐵捲門及鐵皮屋頂修繕、廢棄石綿瓦清運均可納入補助。

南市經發局統計，截至8月21日，製造業災後復原設備調校補助申請系統計有234家業者線上申請，累計補助金額611萬9141元。

經發局表示，鑒於南市工廠日前受丹娜絲颱風及後續豪雨災損影響，經濟部於今年7月28日修正「經濟部產業發展署辦理製造業災後復原設備調校作業補助要點」，協助受災工廠業者減輕負擔，穩定生產運作，並加速恢復正常營運。市政府持續透過行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」，結合中央部會及產業公協會力量滾動式掌握災後復原情形，並視實際需求爭取中央專案協助，讓企業加速復工。

經發局指出，針對製造業工廠業者，市府與中央合作推展災後復原設備調校補助方案，只要依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記之製造業，受颱風影響導致機器設備受損，中央提供工廠業者災後重建的機器設備修復及調校經費，補助經費以20萬元為上限，直接上網即可完成申請。說補助作業至10月31日或補助經費用罄為止。

