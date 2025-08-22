為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    光復節連假離島機票 8/25上午9時開放訂位

    今年光復節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供994架次，共8萬1228個座位數，並自8月25日上午9時起開放訂位。（資料照）

    今年光復節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供994架次，共8萬1228個座位數，並自8月25日上午9時起開放訂位。（資料照）

    2025/08/22 13:57

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年光復節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供994架次，共8萬1228個座位數，並自8月25日上午9時起開放訂位。

    今年光復節假期自10月24日（週五）到10月26日（週日）有3天連假，民航局規劃10月23日（週四）至10月27日（週一）為航空疏運期，共計5天。民航局指出，光復節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

    各航線運能提供方面，澎湖航線454架次、3萬3428個座位數；金門航線412架次、3萬9140個座位數；馬祖航線128架次、8660個座位數；3離島航線（不含澎湖-金門及澎湖-七美航線）共計提供994架次、8萬1228個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

    民航局提醒旅客，此次光復節連假在尖峰時段10月23日至10月25日台灣出發往離島方向，以及10月25日至10月27日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

    此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

    開放訂位時間可利用航空公司訂位電話、官網、APP及合作便利商店等管道進行訂票。

    華信航空：https://www.mandarin-airlines.com

    立榮航空：https://www.uniair.com.tw

