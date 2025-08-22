新北市府員工親子嘉年華登場 侯友宜與大小朋友同樂嗨翻現場

新北市長侯友宜表示，感謝同仁辛勤付出，讓新北市政順利推進。（記者羅國嘉攝）

2025/08/22 13:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市人事處今（22日）於市府大禮堂舉辦「員工親子嘉年華」活動，市府員工及其子女、親屬約逾300人參與，現場除規劃親子DIY手作、小丑魔術、雙人特技表演外，現場贈送各式可愛的造型氣球，另外，市長侯友宜也到場與孩童一起跳舞同樂，將現場氣氛嗨到最高點，下午則更有環保局濕地故事生態導覽、435藝文特區樹林五感體驗活動，及消防局小小消防員互動體驗。

侯友宜表示，感謝同仁辛勤付出，讓新北市政順利推進。他說，為讓同仁工作同時兼顧家庭，市府舉辦親子活動，增添促進同仁及家人互動情誼，並積極建立友善職場環境，目前在市府2樓設有員工幼兒園，未來三重第二行政中心成立後也將開設員工幼兒園，讓同仁就近接送孩子，逐步完善托育環境，希望同仁們安居新北。

人事處表示，市府積極推動友善職場，在7月中舉辦新北市盃員工桌、籃、羽球錦標賽，讓同仁藉由運動賽事盡情舒展身心，也藉暑假結束前舉辦親子日活動，希望透過豐富多樣的活動內容，讓同仁及家屬留下美好的回憶，孩子們從玩樂中學習新知識。#

新北市長侯友宜到場與孩童一起跳舞同樂，現場氣氛嗨到最高點。（記者羅國嘉攝）

