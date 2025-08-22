為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北市府員工親子嘉年華登場 侯友宜與大小朋友同樂嗨翻現場

    新北市長侯友宜表示，感謝同仁辛勤付出，讓新北市政順利推進。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，感謝同仁辛勤付出，讓新北市政順利推進。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/22 13:24

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市人事處今（22日）於市府大禮堂舉辦「員工親子嘉年華」活動，市府員工及其子女、親屬約逾300人參與，現場除規劃親子DIY手作、小丑魔術、雙人特技表演外，現場贈送各式可愛的造型氣球，另外，市長侯友宜也到場與孩童一起跳舞同樂，將現場氣氛嗨到最高點，下午則更有環保局濕地故事生態導覽、435藝文特區樹林五感體驗活動，及消防局小小消防員互動體驗。

    侯友宜表示，感謝同仁辛勤付出，讓新北市政順利推進。他說，為讓同仁工作同時兼顧家庭，市府舉辦親子活動，增添促進同仁及家人互動情誼，並積極建立友善職場環境，目前在市府2樓設有員工幼兒園，未來三重第二行政中心成立後也將開設員工幼兒園，讓同仁就近接送孩子，逐步完善托育環境，希望同仁們安居新北。

    人事處表示，市府積極推動友善職場，在7月中舉辦新北市盃員工桌、籃、羽球錦標賽，讓同仁藉由運動賽事盡情舒展身心，也藉暑假結束前舉辦親子日活動，希望透過豐富多樣的活動內容，讓同仁及家屬留下美好的回憶，孩子們從玩樂中學習新知識。#

    新北市長侯友宜到場與孩童一起跳舞同樂，現場氣氛嗨到最高點。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜到場與孩童一起跳舞同樂，現場氣氛嗨到最高點。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜到場與孩童一起跳舞同樂，現場氣氛嗨到最高點。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜到場與孩童一起跳舞同樂，現場氣氛嗨到最高點。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播