豐原烤鴨店逾300人食物中毒 業者今致歉受理賠償

烤鴨業者在議員謝志忠要求下舉行補償說明會，向受害民眾鞠躬致歉。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/22 13:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市豐原區北平金銀樓烤鴨上月底傳出食物中毒案，超過300人發燒、嘔吐、腹瀉等，其中有20多人住院，也有國中生狂拉逾40次，受害民眾從2歲到92歲都有，衛生局檢出沙門氏菌污染，在7月24日勒令停業，依食品安全衛生法辦，業者今天在議員謝志忠要求下舉行補償說明會，向受害民眾鞠躬致歉，並委託保險公司受理賠償。

這家烤鴨業者在今年6月曾發生食物中毒事件，遭民眾檢舉，經食安處調查送驗，食餘及患者檢體皆檢出沙門氏桿菌，業者被法辦，該店停業後更換負責人，改為直營店，在7月21日重新開幕，並舉行促銷，但民眾購買烤鴨食用陸續發食物中毒症狀，發燒、下吐下瀉等症狀，直到24日被食安處勒令停業，食安處累計食物中毒民眾已超過300人。

今天說明會中潘小姐說一家8口吃了2隻烤鴨都食物中毒，就讀國小的小姪子住院5天，魏小姐一家三口吃了一隻烤鴨，兒子嚴重腹瀉2天，拉肚子超過40次，穿尿布去上學，還有陳先生一家3人買烤鴨吃也上吐下瀉，92歲的媽媽嚴重食物中毒，住院6天，直到現在身體仍相當虛弱。

食安處在上月案發時也前往該烤鴨店稽查、採驗，現場查有病媒蹤跡、冷凍庫溫度不足、冰箱面板及烤鴨架不潔等缺失，勒令業者暫停營業，全面改善，後續在食餘及患者檢體檢出沙門氏菌，將依法開罰6萬至2億元，並違反食安法移送台中地檢署偵辦。

蔡姓業者今天向受害民眾鞠躬致歉，但對於為何食物會遭沙門氏菌污染，則未說明，另也委託保險公司受理求償，食安處秘書蔡文哲及法制局消保官康馨任也到場向民眾說明調查處理過程，康馨任表示，目前已受理本案申訴共209件，相關理賠事宜，已由允揚保險公證人公司協助烤鴨業者與產物保險公司辦理，消費者如需申請理賠，可檢附醫療相關證明，逕向允揚保險公證人公司申請，或透過市府消費者服務中心提出第一次消費爭議申訴。

謝志忠強調，這家烤鴨業在6月發生沙門氏菌食物中毒事件，重新開幕又再度發生，中毒規模更擴大，食安處應詳加調查並對外說明，該店家到底出了什麼問題，一再發生沙門氏菌食中事件，並指店家沒開發票、受害民眾許多也是自行買藥或服藥，要求業者應從寬賠償。

允揚保險公證人公司表示，受理民眾醫療賠償、額外衍申費用，以及薪資損失。

北平金銀樓烤鴨今年7月底傳出食物中毒案，魏小姐拿出照片兒子腹瀉超過40次，只能待在馬桶上。（民眾提供）

台中市豐原區北平金銀樓烤鴨今年7月底傳出食物中毒案，超過300人發燒、嘔吐、腹瀉等，其中有20多人住院。（民眾提供）

