清大與華大整併案通過 陽明交大樂觀以待

2025/08/22 14:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣多所大學退場或進行整併，在清華大學與中華大學公私立高教整併案通過後，新竹市國立陽明交通大學和私立元培醫事科技大學和玄奘大學面對少子化浪潮也提出對應解方，有的朝國際化師資提升競爭力，有的爭取新南向國際學生就讀，而陽明交大則對與其他大學整併持樂觀以對態度。

陽明交大校長林奇宏是陽明大學和交通大學2021年合校後首任校長，是國內國立大學強強合併指標大學，他說，高等教育不能只有頂大，台灣高等教育有綜合型或技職型、研究型等大學，少子化是所有大學都需因應的課題，且面臨高教過度擴張出現反噬的窘境，過度普設大學讓高教面臨殘酷的淘汰潮，國內的高教長遠發展確實應精實瘦身，校與校的合併或合作一定會是發展方向，但不應朝搶奪資源方向進行，不管是學校自行退場，或進行校與校間的整併，都是可預測的結果。

陽明交大合校滿4年，林奇宏說，兩校在擴張的校區都面臨許多挑戰，經消化現有的規模後，在電資、醫療健康、生物科技領域已很完備，但因沒有農經學院或藝術設計等相關學院，是否會與其他大學再整併壯大，他不諱言陽明交大對整併他校樂觀以待。

相較陽明交大與清大採強勢整併規畫，屬宗教性質的玄奘大學並無與其他大學整併規畫，更無退場壓力，校長簡紹琦說，學校持續宣傳辦學品質，會持續投入教學資源，且會積極進行境外學生招生，扮演好高教角色。

元培醫事科技大學也指出，董事會並無與其他大學整併或有退場壓力，學校在醫事及進修領域與產學合作都按計畫進行，發揮高教技職功能角色。

