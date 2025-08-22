新型禽流感攻陷鵪鶉大縣 鳥蛋量大減3成價格不漲反跌原因曝

今年以來彰化縣已有2場鵪鶉場被新型禽流感感染確診。（彰化動防所提供）

2025/08/22 14:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全台鵪鶉蛋（俗稱「鳥蛋」）的重要產區，不過今年新型H5N1禽流感疫情已不再像過去集中在冬天，一年到頭都有疫情發生，今年來彰化縣已撲殺23萬7683隻鵪鶉，數量接近全縣在養量的3成，產量大受影響。供給大減，市場上鳥蛋產地批發價甚至比去年略跌，零售價也持平。農業處與業者直言，關鍵在需求，天氣炎熱，火鍋餐桌少見鳥蛋，市場買氣自然不高。

根據農業部動植物防疫檢疫署公布最新數據，目前全台已有19場家禽場確診高病原性禽流感，累計撲殺58萬3971隻，其中彰化7場，撲殺35萬5013隻，數量全台最多。被撲殺的鵪鶉就高達23萬7683隻，占彰化縣鵪鶉在養量的27.96%，為各類家禽中比例最高。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處表示，彰化縣現有鵪鶉在養量約85萬隻，占全台198萬5001隻的42.82%，是名副其實的鵪鶉大縣。疫情衝擊之下，近3成鵪鶉被撲殺，理應影響市場供給，但目前批發價每台斤56元，較去年同期的58元下跌，傳統市場零售價則維持在每台斤100元左右。

為何量少卻不漲？農業處指出，鵪鶉蛋主要供應加工與火鍋食材，需求旺季集中在中秋到農曆年前。夏秋時節天氣炎熱，消費者買氣不佳，價格自然缺乏上漲動能。

海產攤販也說，近1、2年來鳥蛋價格都很穩定，即使疫情撲殺嚴重，市場依然「漲」不動。等到冬天火鍋熱潮到來，才有可能出現價格波動。

彰化縣是鵪鶉大縣，全台4成多的鳥蛋來自彰化縣，一旦感染一次撲殺的數量驚人。（彰化動防所提供）

傳統市場販售的鳥蛋，泡在水中冰鎮，成為餐桌常見食材。（記者張聰秋攝）

鳥蛋是火鍋與加工食品常見配料，需求卻受季節影響明顯。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法