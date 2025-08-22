內政部表揚183個績優宗教團體 不少日前風雨受災仍救災

屏東縣屏東市南海寺獲宗教公益獎，接受內政部長劉世芳（左）頒獎表揚，屏東縣長周春米（右）肯定南海寺對社會的貢獻。（記者羅欣貞攝）

2025/08/22 14:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕表揚宗教團體長年在公益慈善領域的卓越貢獻，內政部今（22）日上午在屏東藝術館舉辦2025年宗教團體表揚大會，183個宗教團體獲獎，內政部長劉世芳特別感謝先前丹娜絲颱風及728豪雨重創中南部之際，不少宗教團體即使本身受災，仍在第一時間投入人力物資幫助災民，展現關懷社會的真摯情懷。

內政部長劉世芳表示，宗教團體長年在台灣各地默默行善，不僅以愛心灌溉社會，也積極投入各項社會公益，1976年起內政部每年公開表揚在公益慈善領域表現卓越的宗教團體，已連續舉辦49屆。宗教團體在慈善救助、生命關懷、教育傳承、環境保護、偏鄉教育、長照服務、新住民關懷、毒品防治、弱勢扶助與社區照顧等面向都有亮眼表現，持續發揮信仰的正向力量，為台灣社會注入希望與溫暖。

請繼續往下閱讀...

劉世芳也呼籲宗教團體廣邀信眾參與防災士訓練，提升防災應變能力，並共同協助推廣反詐騙觀念，發揮宗教教化力量，守護社會安全。

屏東縣長周春米表示，屏縣宗教團體長期積極投入各項公益事務，是在地溫暖力量的重要來源。今年獲宗教公益獎的屏東市南海寺，多年來屢獲內政部表揚，展現宗教力量推動公益計畫的深遠成效。感謝所有宗教團體無私奉獻。

內政部表示，此次共表揚183個宗教團體，其中17個宗教團體因連續10年或累計12次受内政部表揚，獲頒行政院「宗教公益深耕獎；另166個團體獲頒「宗教公益獎」，其中有31個宗教團體因捐款資助辦理公益慈善及社會教化事業受到肯定，總捐資金額逾27億元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法