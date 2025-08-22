新北市學校7.1億元電費 侯友宜︰全部市府買單

新北市長侯友宜（前中）參加全市高中職國中小校長會議。（記者翁聿煌攝）

2025/08/22 14:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市114學年度第1學期公私立學校校長會議22日舉行，市長侯友宜表示，新北市教育預算已達755億元，但中央自115年度起停止補助公私立學校電費，影響全市338校、近40萬名學生，每年約需7.1億元電費，侯友宜強調，教育是孩子的基本權益，新北市負起教育責任，7.1億元由新北市府全數編列承擔，確保學校正常運作，讓學生在公平、安全的環境中學習。

侯友宜在與全市高中職、國中小校長座談時宣布，新北市將以在地MIT（Made in Taiwan）到國際MIT（美國麻省理工學院），跨國啟動全國首創「AI素養教育三年計畫」，並率先導入美國MIT RAISE與跨國教育組織i2Learning共同開發的全球Day of AI課程，對象涵蓋全市國小至高中階段學生，展現新北引領AI教育轉型的決心與行動力，同時目標115年起分4年逐年更新班級電腦為AI電腦，打造全台最先進的智慧教室。

侯友宜表示，AI浪潮正改變產業與生活，也帶來教育新挑戰與契機。培養數位素養，不只是學生未來競爭力，更是城市前進的關鍵，新北率先將數位素養課程全面融入國中小教學，涵蓋程式邏輯、道德思辨及實務應用等面向，培養學生「會用AI、善用AI、懂責任用AI」的核心能力，並透過跨域整合、公私協力，將數位品德教育深植校園，讓每位孩子自信迎向智慧時代。

新北市長侯友宜（右）宣布，新北市將以在地MIT（Made in Taiwan）到國際MIT（美國麻省理工學院），跨國啟動全國首創「AI素養教育三年計畫」。（記者翁聿煌攝）

