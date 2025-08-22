高鐵「史上最長疏運」18天！8/29起可訂票 離峰首推「5折早早鳥」

台灣高鐵。（資料照）

2025/08/22 13:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年教師節、中秋節及國慶日形成接連三週的連續疏運，台灣高鐵公司今天（22日）宣布，因應假期密集的旅運需求，特別規劃多項全新措施，以方便旅客用最大彈性、提早規畫行程。

高鐵公司表示，三個疏運期間車票將一次開賣，自8月29日（週五）凌晨零時起，旅客可一次預購9月26日（週五）到10月13日（週一），跨越三個疏運、共計18天的車票，含10月1日及10月8日。

請繼續往下閱讀...

其次，高鐵公司在離峰時段推出歷來折扣最的「5折早早鳥」優惠；同時，擴大早鳥座位數，總計18天提供965班早鳥優惠班次，約15萬個早鳥座位，歡迎旅客利用離峰時段。

此外，台灣高鐵這次也首度將在超尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車擴大自由座車廂至9節（1至4車及8至12車），總計18天提供多達54班次（南下24班、北上30班）的9節自由座區間列車。

台灣高鐵公司預估，疏運期間的超尖峰時段包括連假開始前一天（9/26、10/3、10/9）下午至晚間；收假日（9/29、10/6、10/12），及中秋、雙十連假開始首日（10/4、10/10）上午時段。

台灣高鐵公司特別提醒，超尖峰時段人潮眾多，敬請自由座旅客盡量避開上述時段。高鐵全線各車站也將加派人力，並在月台舉牌、引導對號座旅客優先上車，敬請自由座旅客依序排隊，並禮讓對號座旅客優先上車。三項連續疏運及超尖峰時段等資訊，可至網站查詢。（https://thsrc.link/82nxp6）

台灣高鐵公司表示，希望透過多管齊下的措施，提升整體旅運品質，也再次提醒旅客，早鳥優惠均為對號座位，且採記名制，售票方式是優先銷售5折車票，5折售完即改售8折，以此類推，9折車票售完就會改售原價車票。

台灣高鐵公司在9月26日（週五）到10月13日（週一）18天期間，總計加開236班次列車（南下115班、北上121班），提供3109班次的旅運服務；歡迎旅客透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購期間所需車票。

為方便旅客規劃行程，台灣高鐵企業網站也將持續公告疏運期間對號座「熱銷車次」，建議尚未購票的旅客，可預先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位，並請於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

台灣高鐵公司在教師節、中秋節、國慶日三個疏運期間，除大幅增加適用「早鳥優惠」班次數，同時於離峰時段維持「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，更特別加碼TGo會員購買上述18天（9/26~10/13）期間、「早鳥優惠」及「大學生優惠」專案指定車次之對號座，完成開票且無退票紀錄，還可享回饋點數加碼50%的好康。

至於「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。歡迎旅客透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，了解各項最新優惠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法