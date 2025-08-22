教師節連假台鐵加開列車疏運 5天車票「27日零時」開放訂票

台鐵加開EMU3000列車疏運。（記者吳亮儀攝）

2025/08/22 13:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（22日）宣布，因應教師節連續假期疏運旅客需要，自9月26日（週五）起到9月30日（週二）止共5天，全線加開各級列車共計109班，「27日零時」起開放訂票。

加開列車其中包含東部地區實名制列車4班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號3班、彰化-台北-台東EMU3000型自強號1班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號3班、高雄-台東-台北EMU3000型自強號1班、台東-高雄-台中EMU3000型自強號1班、台北-彰化EMU3000型自強號直達車2班。另為加強疏運旅客，9月26日至9月30日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

教師節連續假期車票自8月27日（週三）零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於8月28日（週四）零時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可在台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

臺鐵公司114年教師節連假加開班次時刻表。（記者吳亮儀攝）

