以巴克禮、林茂生命名各期 成大台語師資班今年15學員通過甄選還出榜首

成大台語師資馬雅各班今年6月結業。（圖由成大台語研究室提供）

2025/08/22 14:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學台文系台語師培畢業生（含學士後學分班），今年共有15名學員通過全國各縣市教師甄選，正式成為中學專職台語老師，連續3年高居全國第一。

其中，康順添勇奪桃園市榜首，許畹琪榮登台北市榜首，張吟平更同時錄取高雄、台南與台中3地。另有4位學員成功申請校內轉科任教台語。

請繼續往下閱讀...

成大台文系自2020年起開辦「中等學校閩南語文師資職前教育培育學系」及相關學士後、公費師資班，至今已培育超過200名學員結業，規模居全國之冠。

值得一提的是，成大台語師資班各期班別以巴克禮、林茂生、王育德、王育霖、甘為霖、馬雅各、鄭兒玉、詹文聲、張裕宏等作為名稱，這也是全國台語師培大學的創舉，象徵承繼前輩精神，推動母語教育向下扎根。

此外，成大亦與「蔣發太孫玉枝台語文教育基金會」合作，設置獎學金及「林茂生台語教學優良獎」，鼓勵學生投入教學與研究。

成大台文系台語師資班負責人蔣為文教授指出，成大能有亮眼成果，關鍵在於專兼任師資堅強陣容、課程設計多元完整、結合校內外資源與永續理念，更重要的是，學員懷抱台語使命感，推動本土文化教育扎根校園。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法