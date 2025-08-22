為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    有「世界最危險航道」之稱 德雷克海峽7.5地震海嘯威脅解除

    氣象署接獲海嘯訊息。（取自氣象署官網）

    2025/08/22 13:12

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（22日）上午台灣時間10時16分，南美洲南端德雷克海峽發生規模7.5的大地震，我一度接獲太平洋海嘯警報中心通報海嘯威脅，經確認在11時18分解除。

    德雷克海峽位在南美洲和南極洲之間，以發現者16世紀英國探險家、私掠船船長法蘭西斯．德瑞克爵士（Sir Francis Drake）命名，屬於次南極疆域，以多風暴著名，一整年的海象都相當惡劣，是全世界最危險的航道之一，有「魔鬼海峽」稱號。

    德雷克海峽在南美洲南端，距與台灣間隔一整個太平洋，接近兩萬公里距離。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，震央離台灣實在太遠了，其實太平洋海嘯中心第一時間發布海嘯「訊息」時，就有評估各地方風險，氣象署就知道不會影響台灣了。

    吳健富說，第一是距離太遠，第二是規模7.5也不算大，所以海嘯不會影響到台灣。他解釋，地震後第一時間收到的訊息是「海嘯訊息」，這不影響台灣，再來是「海嘯警訊」，這就有可能影響台灣，須注意。之後若海嘯會在3個小時內影響台灣，且波高達0.3公尺以上，就會發布「海嘯警報」，讓民眾有3個小時以上的預備時間。

    上月俄羅斯堪察加地震規模達8.7強震，中央氣象署針對沿海地區發布國家級警報，當時氣象署海嘯預估資訊顯示，台灣東南沿海（台東成功至屏東滿州）、西南沿海（台南至屏東恆春）預估30公分至1公尺浪高，其餘沿海地區在30公分以下。

    氣象署接獲海嘯訊息。（取自氣象署官網）

