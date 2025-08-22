清大與華大開啟公私整併新模式 期提升國際競爭力

清華大學與中華大學整併開啟公私立大學整併先端，兩校都期提升國際競爭力。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣從1994年起廣設大學後，最高多達150多所公私立大學，但隨少子化浪潮，2014年起，多所大學因招生不足被迫停招或退場，到今年初，已有超過20所大學退場停招，大學校際間也出現公公合併及私私合併、公私合併等變化，國立清華大學與私立中華大學昨天宣布獲教育部核定通過整併案，華大在學生全數畢業後會將校產及校地全捐清大，此模式開啟公私立大學整併先端，也備受高等教育各界關注。

中華大學財團法人董事長楊勝翔形容兩校整併是一群人可走得更好更遠，強調華大是在校務運作正常及財務健全狀態下，期為高教做出長遠貢獻。華大校長劉維琪更承諾會在確保教職員權益下退場，締造學校與教職員和產業三贏局面，助清華發展成國際化的世界級大學，培育國家及產業所需人才。清大校長高為元則以「這是最好的機會」做詮釋。

清大2016年完成與國立新竹教育大學的合校，竹教大原有的教育學院及藝術學院整併進清大，合校8年多，除專任教師及職員（含約聘）百分百全部留用，學生員額也增加3971人，面對少子化浪潮，私立大學退場與整併成趨勢，私立大學退場所留校產與校舍可望成為整併優勢籌碼，清大副校長戴念華不諱言，近期清大要成立太空研究所，卻無適合場館，半導體學院要擴大與國外合作，也遇到宿舍及實驗空間不足窘況，整併華大及善用其空間是旗鑑指標。

清大承諾華大退場，兩校整併後，將成立清大中華校區校史館，且會安排教職員的續聘與轉銜，期為公私大學整併豎立新典範，提升國際競爭力。

清華大學與中華大學整併開啟公私立大學整併先端，兩校都期提升國際競爭力。（記者洪美秀攝）

