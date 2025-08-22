竹北媽攜手白沙屯媽迺竹北 「粉紅超跑」10/11-12遶境路線公開

「粉紅炫風幸福同行」祈福贊境活動將於10月11、12日隆重展開，竹北媽攜手白沙屯媽迺竹北，遶境路線今天公開。（竹北市公所提供）

2025/08/22 13:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「2025竹北文化祭」以「粉紅炫風幸福同行」為主題的祈福贊境活動，將於10月11、12日隆重展開，竹北媽攜手白沙屯媽迺竹北，活動結合宗教信仰、文化傳承與城市美學；而民眾最關切的遶境路線今天公開，採「全程自由行」，邀請市民朋友及全國香燈腳一起「與神同行」！

竹北市長鄭朝方表示，遶境活動共兩天，第一天自位於光明六路與九路間的縣政六路區段的紅壇起駕，行程為高速公路以西；第二天則從天后宮起駕，範圍在高速公路以東。兩日總長近30公里。白沙屯媽祖首度來到竹北贊境，為尊重祂的獨特性，特別以「全程自由行」規劃路線，讓作客竹北的白沙屯媽祖盡情遊歷。而拱天宮主委洪文華特別表示，白沙屯媽祖贊境無數，首度到大新竹的竹北科技城市自由行，保佑護國神山產業聚落的生活圈百姓，他與廟方都相當期待。

10月11日第一日行程，自位於竹北光明六路與九路間的縣政六路區段紅壇起駕，沿光明六路、縣政二路、光明九路、縣政六路、福興路、縣政十三路、光明九路、博愛街、光明六路、縣政九路、光明九路、縣政十三路、福興路、博愛南路、興隆路一段、中華路、光明十一路、華興街、新光街、華興一街、華興街、中正西路、竹北市公所、新國街、新光三街、華興五街、新溪街、中正西路、環北路五段、新民街、國盛街、中華路、新泰路、中華路408巷、中正東路、竹義街、三民路、民權街、光明一路、博愛街、中正東路、仁德街，最後駐駕於天后宮。

10月12日第二日行程，自竹北天后宮出發，經仁和街、竹仁街、中山路、中正東路、仁義路、三民路、文田街、文信路、縣政二路、中山路、十興路，接著過莊敬北路接十興一路，續走莊敬六街、勝利五路、莊敬五街、光明六路東一段、竹北遠百、光明六路東一段、莊敬南路、成功三路、自強五路、福興東路一段、成功八路、自強南路、自強南路151巷、嘉興路、福興東路二段、嘉豐五路一段、復興六路、嘉豐二街一段、文興路一段、自強南路、成功十一街、莊敬南路、成功八路、自強三路、成功九街、成功八路、自強一路、福興路、縣政六路，最後回到紅壇。

竹北市民代表會主席同時也是竹北天后宮主委林啟賢說，竹北媽跟白沙屯媽首次共同為竹北成為最大縣轄市來祈求全民平安，是百年來難得的盛事，路線規劃與整體安排，他都跟白沙屯廟方以及市公所共同討論，並且尊重宮廟，希望讓大家可以感受到滿滿心意。

「粉紅炫風幸福同行」祈福贊境活動將於10月11、12日隆重展開，竹北媽攜手白沙屯媽迺竹北，遶境路線今天公開。（竹北市公所提供）

