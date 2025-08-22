為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    葉丙成臉書揭台大性平案個資 教育部性平會認定未違性平法

    教育部政次葉丙成在個人臉書涉揭台大性平案個資，教育部性平委員會調查認定未違性平法。（資料照）

    教育部政次葉丙成在個人臉書涉揭台大性平案個資，教育部性平委員會調查認定未違性平法。（資料照）

    2025/08/22 12:28

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政次葉丙成今（114）年4月間在個人臉書發文評論台大性平案件，在文中洩露受害者個資，民進黨教文會委員連署要求送性平調查，葉丙成自5月26日請假接受調查，至今約3個月，性平會今天將決定報告書送達當事人學生。教育部性別平等教育委員會的調查結果認定，葉丙成的行為未違反性平法，但是否有違個資法及政務官之職務規範，建議教育部依相關法規處理。

    性平會調查結果及建議共有4點：葉丙成之行為，經調查小組調查結果，認定不適用性平法第23條第2項保密義務之規定，亦未違性平法第24條運用不對等之權力與地位，對被害人有足以影響其受教權情事。

    此外，報告直指對被調查人葉丙成的建議，葉丙成出任政府部會之政務官，有其行使言論權之一定界限，且對網際網路隱私權之維護及保障，應有更深之認知。

    報告也提到對國立台灣大學的建議，對於性平案的學生訴稱「因指導教授被迫退休，造成其論文權益受損」疑義，請學校循正式管道向學生說明，並採取必要協助措施，以利學生完成學業。

    最後一點是對教育部的建議指，葉丙成系爭行為，是否有違個資法及政務官之職務規範，建議依相關法規辦理。另，教育部在當事學生收到報告書之後，才會對外說明。（12:31更新）（12:47更新）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播