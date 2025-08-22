葉丙成臉書揭台大性平案個資 教育部性平會認定未違性平法

教育部政次葉丙成在個人臉書涉揭台大性平案個資，教育部性平委員會調查認定未違性平法。（資料照）

2025/08/22 12:28

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政次葉丙成今（114）年4月間在個人臉書發文評論台大性平案件，在文中洩露受害者個資，民進黨教文會委員連署要求送性平調查，葉丙成自5月26日請假接受調查，至今約3個月，性平會今天將決定報告書送達當事人學生。教育部性別平等教育委員會的調查結果認定，葉丙成的行為未違反性平法，但是否有違個資法及政務官之職務規範，建議教育部依相關法規處理。

性平會調查結果及建議共有4點：葉丙成之行為，經調查小組調查結果，認定不適用性平法第23條第2項保密義務之規定，亦未違性平法第24條運用不對等之權力與地位，對被害人有足以影響其受教權情事。

此外，報告直指對被調查人葉丙成的建議，葉丙成出任政府部會之政務官，有其行使言論權之一定界限，且對網際網路隱私權之維護及保障，應有更深之認知。

報告也提到對國立台灣大學的建議，對於性平案的學生訴稱「因指導教授被迫退休，造成其論文權益受損」疑義，請學校循正式管道向學生說明，並採取必要協助措施，以利學生完成學業。

最後一點是對教育部的建議指，葉丙成系爭行為，是否有違個資法及政務官之職務規範，建議依相關法規辦理。另，教育部在當事學生收到報告書之後，才會對外說明。（12:31更新）（12:47更新）

