北藝大校花Meta帳號被滅逾20次 赴立院痛訴申訴無門

謝立琪畢業於北藝大美術系，曾在雙十國慶時換上國旗比基尼，被稱為「國旗正妹」。（資料照，翻攝IG）

2025/08/22 12:22

〔記者陳政宇／台北報導〕近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權。被封為「北藝大校花」的百萬網紅謝立琪（KiKi），今（22日）現身立法院痛訴，她的網路帳號已被「滅帳」超過20次，許多創作資料與個人資料一夕間化為烏有，不僅生計受到嚴重威脅，長期申訴無門更讓她承受極大精神壓力。

經營Facebook、Instagram超過10年的謝立琪，畢業於北藝大美術系，甜美臉蛋配上火辣身材，頻頻登上PTT表特版，也曾在雙十國慶時換上國旗比基尼，被稱為「國旗正妹」。

謝立琪今天在民進黨立委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆等人陪同下，在立法院召開記者會陳情。謝表示，她作為一名網路內容創作者，Meta平台就是他主要的工作與收入來源，從今年5月底以來，她的帳號已多次遭到封鎖，如今已滅帳超過20次，且所有平台都被停用。

謝立琪說，這導致許多創作資料與個人資料一夕間化為烏有，不僅生計受到嚴重威脅，長期申訴無門更讓她承受極大精神壓力。她願意配合Meta的社群規範，但系統都僅以「違反誠信原則」作為理由，卻從未明確指出違規之處。

謝立琪進一步指出，尤其大量假冒她的帳號至今仍活躍於平台上，本人真實帳號卻被停權，令人質疑Meta的誤判以及不合理的停權標準。她不是唯一受害者，目前Line停權自救群組已經有近4000人都不理解自己為什麼被停權。

民進黨立委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆今與在Meta累積超過百萬粉絲的網紅謝立琪一同召開記者會。（記者陳逸寬攝）

