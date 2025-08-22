教育部暑假送615位中小學教師 赴美加等短期進修雙語教學力

我國中小學教師赴澳洲葛瑞菲斯大學，參與國小綜合活動課程討論。（教育部提供）

2025/08/22 12:43

〔記者林曉雲／台北報導〕為提升教師英語及雙語教學能力，教育部今（114）年暑假選送615位國中小學教師，前往美國、加拿大、澳洲與紐西蘭共4國、11所大學，進行為期3週短期進修，為教學注入新動能，並拓展教師國際視野。

教育部國教署組長蔡宜靜表示，海外進修課程內容涵蓋語言能力、學科專業、教學觀摩與成果發表，並融入當地文化參訪，教師們在全英語授課的教學環境中，進行課程設計、教學法與教育哲學的深度觀察與學習，透過沉浸式的學習模式，精進語言與教學知能，進而強化英語或雙語教學策略與技巧，提升國際視野與跨文化教學力。

花蓮縣東華附小老師陳齊毅表示，3週海外進修課程，讓參訓教師們能從語言與文化、差異化與多模態教學等角度，重新思考領域與雙語教學建構的可能性，並明瞭無論設計出什麼樣的學習課程，都要注重學生的興趣與參與度。

台北市民族國小老師顧家津說，3週不只是專業進修，更是一次文化與教育的深度交流，這些寶貴的經驗，將成為教師返校後教學的重要養分，持續為學生打造更優質的英語學習環境。

蔡宜靜表示，參加海外進修的教師們透過一系列紮實的課程，包括觀摩、實作與參訪等歷程，不僅汲取多元的教學策略與技巧，精進語言能力，更深刻體會到語言是情感傳遞與人際互動的橋樑。

我國中小學教師赴紐西蘭奧克蘭理工大學國小，參觀AUT Millennium，開啟學習新視野。（教育部提供）

