日本千葉商科大學來台與南勢國小交流 設計家族圖騰分享故事

桃園市南勢國小與日本千葉商科大學人間社會學部學生一同將家族故事轉印在友好杯袋。（記者黃政嘉攝）

2025/08/22 13:00

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立圖書館與南勢國小共同邀請日本千葉商科大學人間社會學部師生，承襲「311大地震」後，日本對台灣表達感謝之意的「友好咖啡」精神，學生以「生命故事分享」取代義賣交易形式，延續友好精神，兩校今互贈台灣藍鵲及日本美食，增進跨國友誼。

去年千葉商科大學師生曾參訪桃園市立圖書館，雙方因環境永續議題建立情誼，今天進一步在南勢國小進行「家族圖騰設計」及「手作豆腐」活動，讓孩子藉由食農教育與文化創作深化土地與家庭的連結。

人間社會學部學生安源紗南表示，她的家族圖騰是畫了一隻家裡養的小白兔，剛到家時不習慣小環境而縮成一團的模樣，藉此回憶起家人相處的溫馨場面，一起與台灣朋友分享。

南勢國小六年級吳凱丞的家族圖騰畫了1顆棒球，並寫上「21」數字，他說，這代表他的偶像是中職味全龍野手李凱威，平常他會打社區棒球，藉此和大家分享運動的樂趣與喜悅。

人間社會學部教授勅使河原隆行表示，這次該學部27名學生來台交流，是他教導方針的重要指標，他1年平均7、8次來台，感受到台灣人很溫暖，311日本大地震得到台灣很多援助，他非常感激，這次帶來學校學生製作的友好咖啡，象徵家的溫暖，回報援助之恩。

南勢國小校長許志豪說，2校學生今在學習單互相簽名、認識彼此，再分別將家族故事圖騰做成徽章，以及熱轉印在手提袋，除讓學生帶回去，也會在市立圖書館展出，故事就是一筆一畫，把家族記憶傳承下來，互相分享，來圖書館參觀的民眾，分享生命故事或錄製永續倡議短片，也能拿到手提友好杯套。

千葉商科大學人間社會學部學生安源紗南分享家族圖騰故事。（記者黃政嘉攝）

桃園市南勢國小與日本千葉商科大學人間社會學部學生藉學習單活動，認識彼此。（記者黃政嘉攝）

南勢國小學生吳凱丞分享家族圖騰故事。（記者黃政嘉攝）

桃園市南勢國小與日本千葉商科大學人間社會學部師生交流合影。（記者黃政嘉攝）

桃園市南勢國小與日本千葉商科大學人間社會學部的學生家族記憶分享。（記者黃政嘉攝）

