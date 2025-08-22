種田免翻耕！花蓮農改場推廣「不整地栽培」 農民有興趣

壓倒後的太陽麻形成草毯，覆蓋土壤，有助抑制雜草並提升土壤有機質。（花蓮農改場提供）

2025/08/22 12:54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農忙時期農民要叫曳引機得要排隊，農業部壽豐鄉設置的花蓮農改場有機農業研究中心，致力推廣「不整地栽培」技術（No-till farming）還舉辦觀摩會。花蓮區農改場場長楊大吉今天說，不用叫曳引機翻耕，可直接將綠肥壓平在土壤表面就能播種，還能保護土壤減少水分蒸散、減少碳排放。

包括壽豐鄉農會、農友及農會合作社，21日在壽豐有機農業研究中心舉辦觀摩會，前往試驗田觀摩如何實作完成不整地栽培，觀摩田內先種植田菁、太陽麻等豆科植物作為綠肥，一般綠肥成長後，農民會以曳引機翻耕整地，不過農改場現場作業是透過滾壓式輾草機，直接把綠肥壓平在土壤表面有如草毯，最後再利用不整地真空播種機，直接在草毯上播種高粱。

由於沒有翻耕就直接播種，農民也紛紛提問，擔心容易長雜草造成後續管理問題。農改場指出，試驗田的成果顯示，田菁與太陽麻都很適合直接以輾壓方式處理，不需整地，但覆蓋時要注意密度，減少雜草的生長，後續研究還將著重於綠肥輾壓到田間的最佳時間，也會測試大豆、玉米等不同雜糧作物的種植效果。

花蓮區農改場表示，不整地栽培理念強調「健康土壤是健康農業的基礎」，是上世紀中期由美國羅岱爾研究所（Rodale Institute）大力倡導，透過盡量減少或避免翻耕，可以維持土壤團粒結構，提升通氣與保水能力，進而促進根系發展及微生物活性，對作物生長極具助益，優點除固定氮素減少氮肥依賴及使用，省略曳引機翻耕也能減少農民成本，土壤的有機碳分解速度減緩，達到節能減碳目標。

花蓮農民參加不整地栽培課程，會中紛紛提問。（花蓮農改場提供）

花蓮農改場研究人員採用滾壓機，將太陽麻以滾輪輾壓平整形成草毯。（花蓮農改場提供）

已經壓平的太陽麻草毯上，透過操作真空播種機，可以直接進行播種。（花蓮農改場提供）

農業部設在花蓮壽豐鄉的有機農業研究中心由蕭美琴副總統當立委時爭取設立，參加不整地栽培課程的農民在試驗田合影。（花蓮農改場提供）

